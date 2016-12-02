برشلونة خسر رونالدو بمليوني يورو

ضيّع فريق برشلونة الإسباني فرصة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل سنوات، وفق ما ذكره خوان لابورتا، الرئيس السابق للفريق الكتالوني.



وقال لابورتا إن برشلونة كانت لديه فرصة الفوز بخدمات رونالدو قبل تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وحسب ما ذكرت صحيفة "الماركا" الاسبانية، فإن هذا التعاقد كان سيضع أحسن لاعبي كرة القدم في العالم داخل فريق واحد، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



وأضاف لابورتا أن فريق الشياطين الحمر تمكن من الظفر بخدمات رونالدو مقابل 19 مليون يورو قاطعا الطريق على برشلونة الذي عرض 17 مليون يورو فقط.



يشار إلى أن لابورتا، وهو محامي، ترأس نادي برشلونة خلال الفترة ما بين 2003 و2010.

