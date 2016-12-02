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تصريحات أردوغان تهبط بالليرة إلى مستوى قياسي
تصريحات أردوغان تهبط بالليرة إلى مستوى قياسي
تصريحات أردوغان تهبط بالليرة إلى مستوى قياسي
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الجمعة 2 ديسمبر 2016 12:28
وصلت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، الجمعة، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 3.58 ليرة عند الظهر بينما كان 3.48 في صباح الجمعة.
وجاء هذا التغير السريع بعد أن دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأتراك، الجمعة، إلى تحويل ما بحوزتهم من عملات أجنبية إلى ذهب أو ليرة، لافتا إلى أنه "لا خيار" آخر غير تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.
وفي كلمة بمناسبة افتتاح مجمع لعرض السيارات الأوروبية، قال أردوغان: "يجب على من يحتفظون بالعملات الأجنبية تحت وسادتهم أن يحولونها إلى ليرة تركية أو إلى ذهب.
ونقلت رويترز عن الرئيس التركي قوله "إنه لا خيار آخر غير خفض أسعار الفائدة ولا أقول أكثر منذ لك. سنفتح الطريق أمام المستثمرين بأسعار فائدة منخفضة."
ويعتبر محللون أن انخفاض سعر الليرة التركية هو النتيجة المباشرة لأجواء التشكك التي سادت تركيا بعد الانقلاب الفاشل، في حين تعزوه الحكومة إلى الارتفاع الشديد لسعر الدولار بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، وإلى توقع قيام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع نسب الفائدة في ديسمبر.
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