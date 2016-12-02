استجواب زوجة بنيامين نتانياهو بتهم تتعلق بالفساد



أفادت وسائل إعلام عدة أن الشرطة الإسرائيلية استجوبت الخميس ساره نتانياهو زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بشأن احتمال أن يكون الزوجان استخدما أموالا عامة لأغراض خاصة.



ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن "معلومات جديدة وصلت إلى الشرطة تفيد بوجود أدلة إضافية تتيح إحالة السيدة نتانياهو على القضاء".



وكانت وسائل إعلام عدة أفادت في مايو الماضي أن الشرطة أوصت بملاحقة ساره نتانياهو قضائيا من دون زوجها في إطار ما عرف باسم مسألة "منازل رئيس الحكومة".



وكتبت صحيفة هآرتس الخميس "نقل الملف إلى مكتب النائب العام في منطقة القدس في أبريل فقام بدوره بتسليمه إلى الشرطة لإنهاء التحقيقات."



وردا على اتصال من وكالة فرانس برس رفضت الشرطة نفي أو تأكيد هذه المعلومات، في حين رفض مكتب نتانياهو التعليق.



وسبق أن قام المحققون بالتحقيق مع ساره نتانياهو في ديسمبر 2015 بعد ادعاءات تتهمها مع زوجها بصرف أموال المكلفين الإسرائيليين على مفروشات حدائق وإصلاحات كهربائية في منزلهما الخاص في قيصرية في غرب إسرائيل.

