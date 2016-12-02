فوبيا الاديان... الخطر الاول على الحرية الشخصية والدينية

في زمن الحروب الطائفية، والصراعات الدينية في المنطقة والفوبيا من الاديان، افتتح معهد "المواطنة وإدارة التنوّع" في مؤسّسة أديان بالتعاون مع الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة وبدعم من الكنيسة السويديّة ومؤسّسة "ميسيو"، مؤتمرًا دوليًّا حول "الحرية الدينيّة في زمن إعادة تكوين المواطنة "بحضور دولي من سياسيين وخبراء وصنّاع سياسات من لبنان والعالم العربي وأوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة وباكستان، في حرم الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة في بيروت.





ألقى كلمة الافتتاح في المؤتمر وكيل الشؤون الأكاديميّة في الجامعة اللبنانيّة الأميركيّة، الدكتور جورج خليل نجار، تبعها كلمات لمستشارة السياسات في كنيسة السويد، القسّيسة جيني نوردين، ورئيس قسم العلاقات الخارجيّة في مؤسّسة ميسيو، الدكتور ماتياس فوغت، ومديرة معهد المواطنة وإدارة التنوّع في مؤسّسة أديان، الدكتورة نايلا طبّارة، ثم كلمة ضيف الشرف أمين عام اللجنة الوطنيّة الإسلاميّة المسيحيّة للحوار في لبنان والرئيس المشارك للهيئة العالميّة للأديان من أجل السلام، الدكتور محمّد السمّاك. وفي ختام الحفل تمّ تكريم الدكتور السمّاك ومنحه عضوية شرف في مؤسّسة أديان تقديرًا لجهوده في نشر خطاب دينيّ إسلاميّ يتسم بالانفتاح وتعزيز التنوع والاعتراف بالأديان الأخرى والحثّ على احترام حرّيّة الدين والمعتقد.

بعدها أنطلقت جلسات المؤتمر بمشاركة 36 باحثًا وصانع سياسات من 14 دولة وهي: العراق، الأردن، لبنان، البحرين، مصر، تونس، مالي، باكستان، فرنسا، ألمانيا، الدانمارك، السويد، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركيّة. يأتي هذا المؤتمر في سياق عمل معهد المواطنة وإدارة التنوّع على تعزيز الحوار الديني المدني والمساهمة في وضع السياسات العامة المرتبطة بالحريّة الدينيّة في إطار المواطنة الحاضنة للتنوّع.



اهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى: أولاً، معالجة مسألة حرّيّة الدين والمعتقد على المستويات الفلسفيّة والسياسيّة والقانونيّة والثقافيّة والدينيّة، وثانيًا: تعزيز التعاون على صعيد صناعة السياسات المتعلقّة بهذا المجال في المجتمعات العربيّة والغربية، وثالثًا: الإسهام في عمليّة التفكّر الرامية إلى تطوير إطار للمواطنة الحاضنة للتنوّع الثقافيّ والدينيّ كما إدارة هذا التنوّع بأشكاله المختلفة، ورابعًا: تطوير الخطابات العلميّة التي من شأنها التوعية على الحرّيّة الدينيّة والمساعدة على نشر ثقافة عامة قوامها حرّيّة الدين والمعتقد.

واشارت مديرة معهد المواطنة وإدارة التنوّع الدكتورة نايلا طبارة الى انه في زمنِ بلورةِ الأونسكو لمفهوم "المواطنة العالميّة" لتكونَ الرؤية الجامعةَ في اللقاءات ما بين ثقافية وما بين دينية على الصعيدِ الدولي، عمل معهدُ المواطنة وإدارة التنوعِّ في مؤسسةِ أديان على بلورةِ مفهوم "المواطنة الحاضنةِ للتنوّعِ الثقافي والديني" ليجيب على حاجات المجتمعات المحليّة. فالمجتمعاتُ المحليّةُ، إنْ في الشرقِ أو في الغرب، محتاجةٌ لصيغةٍ لا تستحوذُ فيها جماعةٌ ثقافية أو دينية واحدة على المجالِ العامّ، ولا تكون فيها الشعائر الدينية كذلك مرفوضة في الحيّزِ العام وصيغة لا يَغيب فيها الفرد لصالح الجماعة، ولا يغَيّب التنوع لصالح هويّةٍ قوميّةٍ انصهاريّةٍ.

واضافت طبارة: "نؤمن في أديان على اهيمة التنوّعِ الثقافي والديني، وتعزيزَه وحسن إدارتِه على الصعد الاجتماعيّة والسياسيّة والتربوية والروحيّة هو أساسٌ لإزالةِ التطرف ورواسبه من مجتمعاتِنا، شرقيةً كانت أم غربيّةً.

ولنشرِ هكذا ثقافة وبلورةِ التشريعات التي تضمَنها، لا بد من الاستفادة من الخبرات والأبحاث من أنحاء العالم ومن المجالات المختلفة: الفلسفيةِ والسياسيّة والدينيّة والقانونية والتربويّة والإعلاميّة. فها نحنُ هنا ستة وثلاثون خبيرًا وخبيرة كل في مجالِه من أربع عشرةَ دولة من أوروبا واميركا والعالم العربي وإفريقيا وباكستان مجتمعون للتداولِ في هذا السياقِ علّنا نُساهم في مد التفكر في أهمِّ التساؤلات والمتطلبات التي يطرحها علينا مفهومُ حرية الدين والمعتقدِ في هذا الزمن".



الشرق الاوسط

ورأت طبارة انه في زمن تُسبى فيه فتيات ويستعاد فيه الرق لأسباب الاختلاف في الانتماء الديني، قد يبدو عملنا ولقاؤنا هنا ترفًا إن كانَ يهدفُ فقط إلى تلاقحِ الأفكار. إلا أن عمل هذا المؤتمرِ ينصّب في سياق برنامج أوسع يطال عامّة الناس في المجتمعات العربيّة لا سيّما منطقة الشرق الأوسط، إن على صعيدِ تكوين العاملين في المجتمع المدني، أو على صعيد الثقافة الدينية، أو التربية أو الإعلام.

وكيل الشؤون الاكاديمية في الجامعة الدكتور خليل نجار القى كلمة، أعرب فيها عن "افتخاره لاستضافة المؤتمر ليكون منصة لمعالجة موضوع في غاية الجدارة، في وقت تتعرض فيه الروح الحقيقية لحرية الدين والمواطنة لضغط كبير"، مطالبا بـ"اعطاء ما لقيصر لقيصر وما لله لله وأن يخلص المؤتمر الى نتائج من خلال رؤية وبصيرة في ظل ما تمر به المنطقة حاليا".



وكانت كلمة لمستشارة السياسات في كنيسة السويد القسيسة جيني نوردين التي أشادت بـ"دور المعهد والتعاون معه، في سبيل اعداد المواطنية والحض على قبول الاخر وحرية المعتقد". وألقى رئيس قسم العلاقات الخارجية في مؤسسة "ميسيو" الدكتور ماتياس فوغت كلمة، أشار فيها الى "قلق الغرب المتزايد من العواقب المحتملة على حرية الفرد والمعتقد في ظل ما يجري في سورية والعراق ونيجيريا وليبيا وغيرها والتي تواجه بالاستياء العالمي، بعدما أجبر الكثير من الناس على الفرار من منازلهم كما هو الحال اليوم"، لافتا الى أن "المانيا وحدها تتعامل مع 800 ألف طلب لجوء وهناك عدد كبير من اللاجئين في لبنان".



وقال: "هؤلاء يسعون للفرار حفاظا على كرامتهم الانسانية، لان هذا الحق هو للجميع على قدم المساواة بين البشر، وحقوق الانسان مسألة عالمية غير قابلة للتجزئة وهذا لسان حال الكنيسة التي تنادي به ليس للمسيحيين انما للمسلمين واليهود والدروز واليزيديين والبوذيين والهندوس وأتباع الديانات الاخرى، لان لكل انسان الحرية في اعتناق عقيدته واعلانها من دون خوف أو اضطهاد أو تمييز أو اقصاء، حيث التنوع الديني والثقافي مجال مشترك في العالم".



حرية الاعتقاد

واعتبر د. محمد مساك في كلمته الى ان تعطيل الحرية هو تعطيل لارادة الله، وانتهاك لكرامة الانسان ولحريته، معتبراً ان ليس لأي انسان ولا لأي سلطة حق النظر في ضمير الاخر المختلف والحكم عليه، لأن في ذلك تطاولاً على الذات الالهية. مضيفاً انه جاء في القرآن الكريم "وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر" ( الكهف) اي ان الله ترك للانسان حرية الاختيار، وليس لأحد اياً كان ممارسة السلطة الاكراهية على الانسان لإلزامه بالايمان او الكفر. وقد اكدت وثيقة الازهر عن حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع، القائم على المساواة التامة في الحقوق والواجبات حجر الزاوية في بناء المجتمع الحديث. واضاف د. مساك ان لا حرية لمواطن ونصف حرية لمواطن آخر. ولا حق لمواطن وتسامح مع المواطن الآخر، بل المساواة في الحقوق والواجبات، وهي مساواة تقوم وحرية كاملة للجميع. فالحرية مظاهر وتجليات عديدة. غير ان اهمها على الاطلاق الحرية الدينية. ولقد وصفها البابا السابق بنديكتوس السادس عشر بأنها تاج الحريات، ووصفها الازهر بأنها "ام الحريات". وفي ذلك توافق بين المرجعيتين الكبيرتين، ليس فقط على مبدأ احترام الحرية الدينية بل على موقعها الجوهري والأساس، بل وحتى التكويني في المجتمع والدولة. ويترتب على ذلك احترام حرية الاعتقاد ورفض نزعات الاقصاء والتكفير، ورفض التوجهات التي تدين عقائد الآخرين ومحاولات البحث في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد. وختم قائلاً ان ما نص عليه القرآن الكريم وما ارسى اسسه النبي محمد ملزم للمسلمين جميعاً، وفيه الالتزام به خلاص لمجتمعاتنا مما تعاني من رفض وتكفير ومن محاولات الغائية للاخر... فنحن نكتشف انسانيتنا من خلال الاخر.