"المستقبل" بعد المؤتمر... ما الذي يحتاج الحريري الى إنقاذه؟

المؤكد انّ المؤتمر العام الثاني لتيار "المستقبل" كشف المستور لجهة ما كان يتم تداوله في الخفاء، فظهر الى العلن تباين وفروقات تتصل حتى بالمبادئ السياسية التي ينتهجها التيار، ولكنّ مرحلة ما بعد المؤتمر، تعني حكماً الدخول في فرضية متطورة من العمل السياسي تنطلق اولاً من الاجابة على سؤال اساسي مفاده: ما الذي يحتاج الحريري اليوم الى إنقاذه؟.



يعول المستقبليون الغيورون على منهجية التيار على الخروج من فصول متتالية من الخيبات التي عايشوها على مدى سنوات عدة، منذ بداية سقوط المنظومة الحريرية امام التعثر المالي والسياسي الذي مُني به الرئيس سعد الحريري، دون ان نسميه الفشل لقدرة الحريري مؤخراً على ان "يلعبها صح" فيعيد لنفسه المكانة السياسية الوازنة بين الافرقاء السياسيين، كما الرضى السعودي بعد ان أعاد تنصيب نفسه زعيماً بين رجالات الطائفة السنية.



جلد الذات

ولأنّ مرحلة جلد الذات لم تعد تنفع، فانّ الانتقال الحكمي الى حيز العمل الجدي على صعيد ترتيب البيت الداخلي للتيار، يُفترض ان يكون قد بدأ منذ ما قبل خروج الامين العام احمد الحريري بعرض التوصيات التي صدرت عن المؤتمر. فكان شعار "الواقعية" بالتعاطي مع التيار، عنواناً لمحاولة مقاربة المرحلة الجديدة على مستوى التيار الازرق، لما يتصل بمسألتي اتخاذ القرار السياسي وكيفية تعاطي القاعدة مع الجمهور. خلال المؤتمر طرح أحد المستقبليين سؤالاً مفاده، لماذا لا يسأل التيار قاعدته عما اذا كان الجمهور يوافق على هذه السياسة؟، سؤال يعني الكثير ويقدّم ترجمة وافية للشرخ المعتمد انتهاجه مع الجمهور، الذي لم يرضَ السكوت عن الاخطاء كما بعض الكوادر والمنسقين والعاملين في التيار، على الرغم من تأكيد مصادر مستقلبية انّ هذا الوضع قد تبدل بعد عودة الرئيس سعد الحريري، وإن كان ذلك يدل على شيء، فعلى تعددية وتنوع الجمهور ، وعليه تفيد المصادر بانّ اقتراحاً سلك الطريق نحو التنفيذ بشأن التواصل مع الجمهور. ومن المفترض ان يكون ذلك عبر استحداث آليات ومنسقيات خاصة للتواصل مع الجمهور ضمن الاطار المناسب والاكثر فعالية من اجل ضمان الوصول الى ان تكون القيادة والجمهور متناسقين مع بعضهما.



مرحلة انتقالية

وتفيد المصادر بانّ تيار المستقبل اليوم في مرحلة انتقالية ما بعد المؤتمر العام، وانتاج قيادة جديدة، وستكون هناك مؤتمرات فرعية في المناطق لانتخاب قيادات جديدة، "نحن امام ورشة عمل متكاملة بدأت منذ ما قبل مرحلة التحضير للمؤتمر العام، وذلك من اجل تتويج مسار التعبير الديمقراطي". ما تفيد به المصادر لا يروق كثيراً بالنسبة الى آخرين من "المستقبليين"، فكثر ابدوا اكثر من مجرد اعتراض على مسار العملية الانتخابية، يقول أحدهم، "ما حصل كان تعيينًا وليس كما كانوا يروجون عن مسار انتخابي ديمقراطي، فما حصل كان اكذوبة كبيرة تحت رداء الديمقراطية، فاللوائح فُرضت على الناخبين وما حصل كان خارجاً على المألوف، وتم انتخاب اشخاص لا نعرفهم، بعدما عملوا على زيادة عمل المنتسبين بشكل مفاجئ... بينما كان يُستحسن ان يتم الاتفاق على اختيار اشخاص محددين يحق لهم الترشح، وليس ان يأتوا بأشخاص ليسوا معروفين حتى في مناطقهم". ويتابع معتبراً انّ التيار سيكون الى الهاوية اذا استمر الوضع على ما هو عليه، "فالمكتب السياسي أصبح معظمه من الشباب ومنهم من لا يمتلك حتى فكر سياسي محدد وغير مثقفين لكي يكونوا على رأس هذه المواقع في مرحلة خطيرة". الى ذلك، يعتبر كثيرون انّ التيار ابقى على "الصف الاول العائلي"، وهو ما لا يتناسب مع منطق الديمقراطية الذي يتحدثون عنه، "وبذلك اصبحنا اليوم امام مجموعة فاشلين انتقلوا من تراتبية المنسقين وأصبحوا اعضاء في المكتب السياسي".



الحكم المسبق

الحكم المسبق على تجربة لم تكتمل بعد، لا تتناسب مع كثيرين ممن يعولون على شخصيات شبابية ونسائية يمكن ان تضطلع بالعمل السياسي والتنظيمي من اجل ضخ دم جديد في "المستقبل"، وعليه تضع المصادر المستقبلية الحالة في اطار عادي ومنطقي من صراع الاجيال. وبحسب المصادر فانّ كل الاشخاص الذين تم انتخابهم، قد تدرجوا بفعل نشاطاتهم وعملهم مع التيار بشكل أوصلهم الى ان يكونوا اعضاء جددًا في المكتب السياسي، وهو ما كان يؤكد عليه الرئيس سعد الحريري، "هؤلاء لم يتم فرضهم وانّما تجاربهم تستحق التوقف عندها، ومن المبكر بالتالي الحكم على مسار لم يتضح بعد، ونحن كلنّا ثقة بانّ جيل الشباب في المكتب السياسي والذين وصل عددهم الى ما يقارب الخمسين بالمئة هم على قدر المسؤولية وأكثر من ذلك".



تلاعب؟

وبحسب المصادر فانّ اي حديث عن تلاعب في الانتخابات ليس منطقياً، وخصوصاً انّ جمهور "المستقبل" أثبت انّه جمهور يحاسب، وما حصل في الانتخابات البلدية في طرابلس او التأييد الواسع لحملة بيروت مدينتي خير نموذج على انّنا لسنا امام رأي عام مستقبلي "تبعي"، وسيحاسبنا اينما كان هناك خطأ". الى ذلك، فانّ هيئة الاشراف والرقابة داخل التيار سيكون لها دور فعال على صعيد الثواب والعقاب، "هناك حاجة اساسية لان يكون هناك ضابط ايقاع لكي يراقب هذا المسار".