الجوز والثوم يفيدان الدماغ

إضافة الى احتوائها على النشويات، الفيتامينات والمعادن، تؤدي بعض الخضار والفاكهة دوراً أساسياً في العمل الذهني. فما هي أبرز تلك المأكولات؟

• الموز: يحتوي على كمية من الفيتامين A, B, C ، البوتاسيوم... ما يشكل غذاءً فعالًا للدماغ.

• التفاح: يشمل كمية مرتفعة من البوتاسيوم والمانغانيز، وهي عوامل تفيد العمل الذهني.

• المانغا: تحتوي على الفيتامينA, C التي تساهم في عملية التركيز الجيّد.

• البطيخ الأصفر: يضم مادة مهدئة تحدّ من ارتفاع ضغط الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يعتبر مفيداً في مهمّة التفكير.

• الجوز: يحتوي على مجموعة من البروتينات النباتية، الفيتامينات والمعادن التي تصنّف بالمواد الأساسية للعمل الذهني.

• الثوم: يحتضن نواحي عدّة مفيدة، إذ يكافح النعاس، ينشط الدورة الدموية ما يسهّل عملية وصول الاوكسيجين الى العقل.

• الكافيين: يساعد على التركيز، محاربة النعاس كما يزيد من القدرات الذهنية ويقوي الذاكرة. لكن يجب التنبه الى عدم الاكثار من تناوله تلافياً لما يحتويه من عوارض جانبية.