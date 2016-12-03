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الجوز والثوم يفيدان الدماغ
الجوز والثوم يفيدان الدماغ
الجوز والثوم يفيدان الدماغ
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السبت 3 ديسمبر 2016 05:40
إضافة الى احتوائها على النشويات، الفيتامينات والمعادن، تؤدي بعض الخضار والفاكهة دوراً أساسياً في العمل الذهني. فما هي أبرز تلك المأكولات؟
• الموز: يحتوي على كمية من الفيتامين A, B, C ، البوتاسيوم... ما يشكل غذاءً فعالًا للدماغ.
• التفاح: يشمل كمية مرتفعة من البوتاسيوم والمانغانيز، وهي عوامل تفيد العمل الذهني.
• المانغا: تحتوي على الفيتامينA, C التي تساهم في عملية التركيز الجيّد.
• البطيخ الأصفر: يضم مادة مهدئة تحدّ من ارتفاع ضغط الدم، كما يحتوي على البوتاسيوم الذي يعتبر مفيداً في مهمّة التفكير.
• الجوز: يحتوي على مجموعة من البروتينات النباتية، الفيتامينات والمعادن التي تصنّف بالمواد الأساسية للعمل الذهني.
• الثوم: يحتضن نواحي عدّة مفيدة، إذ يكافح النعاس، ينشط الدورة الدموية ما يسهّل عملية وصول الاوكسيجين الى العقل.
• الكافيين: يساعد على التركيز، محاربة النعاس كما يزيد من القدرات الذهنية ويقوي الذاكرة. لكن يجب التنبه الى عدم الاكثار من تناوله تلافياً لما يحتويه من عوارض جانبية.
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