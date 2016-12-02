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Victoria's Secret ملائكة الأزياء في باريس
Victoria's Secret ملائكة الأزياء في باريس
Victoria's Secret ملائكة الأزياء في باريس
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الجمعة 2 ديسمبر 2016 06:00
أمس الاول كان العرض المنتظر السنوي لماركة "فيكتوريا سيكرت". ولكن هذه المرة الانظار كانت متجهة نحو العاصمة الباريسية حيث نُظم العرض خلافاً للسنوات السابقة. حشدت منصة الـ"غران بالي" في باريس مجموعة من أجمل فتيات العالم اللواتي رقصن وتمايلن بإثارة لعرض آخر صيحات الماركة في مجال اللانجيري وملابس الرياضة والبحر. وقع الاختيار هذا العام على جاسمين توكس التي تألقت بالحمّالة المرصعة بالألماس والتي بلغت قيمتها 3 ملايين دولار. كما رأينا على المنصة "ملائكة" فيكتوريا الأخريات من ضمنهن جيجي حديد وشقيقتها بيلا إضافة الى كاندال جينير وأدريانا ليما وليلي ألدريدج وألسيندرا أمبروزيو، كما أصرّت إيرينا شايك على المشاركة في العرض علماً أن العارضة الروسية الجذابة تنتظر مولودها الاول. الى جانب عروض اللانجيري، كان لكل من برونو مارس وليدي غاغا أيضاً عرض غنائي حلال الامسية التي تُبث في التلفزيون قريباً.
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