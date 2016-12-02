بيلا وجيجي حديد تتخطيان الحدود

وكأن الإثارة على منصة "فيكتوريا سيكريت" لم تكن كافية، فبعد عرض الأزياء العالمي مساء أمس الأربعاء، خطفت الشقيقتان جيجي (21 عاماً) وبيلا (20 عاماً) حديد الأنظار بارتدائهما فستانين باللونين الذهبي والفضي. ومن المؤكد أنّ بيلا فضلت الظهور بفستان أكثر جرأة، إذ أنّه صُمم من قماش شفاف كشف عن منطقتي البيكيني والصدر، فيما كشف فستان جيجي عن صدرها وفخذها الأيسر.