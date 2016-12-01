ليبيا.. ميلشيات متطرفة تجني الملايين من تهريب البشر

قال قائد قوة المهام العسكرية للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، إن عصابات تهريب وميلشيات متطرفة في ليبيا تجني ما يصل إلى 325 مليون يورو (346 مليون دولار)، من العائدات سنويا من تهريب الأشخاص.



وقال إن الجماعات المتطرفة "تستغل ماليا" طرق التهريب التي تأتي من خلال الساحل الإفريقي إلى ليبيا.



وأشار الأميرال كريدندينو إلى الرقم في تقرير سري يقيم عملية صوفيا وهي مهمة بحرية لوقف تدفق المهاجرين على أوروبا.



وسيقدم التقرير الذي صدر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحصلت أسوشيتد برس على نسخة منه تفاصيل حول كيفية حساب المبلغ.

