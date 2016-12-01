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يوم ممتع للإعلاميين وأولادهم في كيدزموندو
يوم ممتع للإعلاميين وأولادهم في كيدزموندو
يوم ممتع للإعلاميين وأولادهم في كيدزموندو
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الخميس 1 ديسمبر 2016 13:27
استقبلت مدينة كيدزموندو أهل الصحافة والاعلام برفقة اولادهم لقضاء يوم ممتع في المدينة التربوية والترفيهية. وارادت كيدزموندو من خلال هذه الدعوة ان تشكر على طريقتها كل من ساهم بدعم هذا المشروع منذ انطلاقه.
وكان لمديرة التسويق والعلاقات العامة في كيدزموندو، ميرنا سعيد، كلمة شكرت فيها الجميع على حضورهم واثنت خلال كلمتها على الدور الكبير الذي لعبه اهل الصحافة والاعلام بدعم هذه الفكرة الثورية منذ انطلاقة المشروع حتى اليوم، كما أعلنت عن افتتاح مدينة كيدزموندو الدوحة أبوابها في 10 كانون الاول 2016 لتكون بذلك ثالث مدينة تفتتح بعد بيروت واسطنبول وقريبا فروع أخرى في مدن أخرى.
وكانت مناسبة لأروب للتأمين لإطلاق برنامج "تعليم" لتأمين الدراسة. والقى عدنان لادقي المدير الاقليمي لشركة آروب للتأمين كلمة اعلن فيها عن اطلاق برنامج "تعليم". وعبّر خلال كلمته عن الفخر بالشراكة التي تجمع مدينة كيدزموندو الترفيهية التثقيفية وأروب للتأمين. واختتم اللقاء بصورة تذكارية جمعت فريقي كيدزموندو وآروب للتأمين والاعلاميين مع أولادهم.
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