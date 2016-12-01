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نادين الراسي ترفع صوتها بوجه قانون "الإغتصاب"

نادين الراسي ترفع صوتها بوجه قانون "الإغتصاب"
نادين الراسي ترفع صوتها بوجه قانون
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  • الخميس 1 ديسمبر 2016 12:37
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي انتقدت الممثلة اللبنانية نادين الراسي المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تعفي المغتصب من الملاحقة إذا تزوّج ضحيّته".
وشاركت الراسي بنشر فيديو لحملة "ابعاد" التي تعمل على تعديل هذا القانون.
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