تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
لوحة القيادة
الرئيسية
متفرقات
مشاهير
القاء القبض على مسلح أثناء عرض فيلم براد بيت الجديد
القاء القبض على مسلح أثناء عرض فيلم براد بيت الجديد
القاء القبض على مسلح أثناء عرض فيلم براد بيت الجديد
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
الخميس 1 ديسمبر 2016 12:28
تم القاء القبض على شخص مسلح مساء أمس الثلاثاء بسينما AMC بمدينة "سان فرانسيسكو"، وذلك بعد إخلاء الشرطة للسينما بالكامل بحسب ما ذكر موقع The wrap.
وفي التفاصيل فقد كشف العاملون بالسينما أن هناك شخصاً كان يتصرف بطريقة مزعجة قبل عرض فيلم Allied للنجم براد بيت، ثم أفزع الحاضرين بعدما أخرج مسدسه ووجهه نحوهم لذا بدأ الموظفون يختبئون بعدما أبلغوا الشرطة، وأكد الموقع أن تحقيقات الشرطة لا زالت مستمرة حتى تتأكد من صحة المعلومات.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
9 + 3 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011