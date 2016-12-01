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القاء القبض على مسلح أثناء عرض فيلم براد بيت الجديد

القاء القبض على مسلح أثناء عرض فيلم براد بيت الجديد
القاء القبض على مسلح أثناء عرض فيلم براد بيت الجديد
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  • الخميس 1 ديسمبر 2016 12:28
تم القاء القبض على شخص مسلح مساء أمس الثلاثاء بسينما AMC بمدينة "سان فرانسيسكو"، وذلك بعد إخلاء الشرطة للسينما بالكامل بحسب ما ذكر موقع The wrap.
وفي التفاصيل فقد كشف العاملون بالسينما أن هناك شخصاً كان يتصرف بطريقة مزعجة قبل عرض فيلم Allied للنجم براد بيت، ثم أفزع الحاضرين بعدما أخرج مسدسه ووجهه نحوهم لذا بدأ الموظفون يختبئون بعدما أبلغوا الشرطة، وأكد الموقع أن تحقيقات الشرطة لا زالت مستمرة حتى تتأكد من صحة المعلومات.
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