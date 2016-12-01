سعد المجرد أمام مشكلة جديدة وقد يتم تسليمه إلى السلطات الأميركية

يبدو أن الأمور تسير عكس التيار مع الفنان المغربي سعد المجرد، وبدل توفر الحلول لإخراجه من السجن تزيد الامور تعقيداً بعد تحريك قضيته مع الفتاة الاميركية التي اتهمته بالإغتصاب أيضاً.

فقد ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" ان عددا من المسؤولين بمكتب النائب العام في نيويورك يراجعون قضية الفنان سعد المجرد الذي اعتقل بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي في شباط/فبراير من سنة 2010 في بروكلين، ثم غادر الولايات المتحدة الأميركية بعد دفع كفالة مالية.

ويدرس مكتب النائب العام قرار المطالبة بتسليم الفنان المغربي سعد المجرد إلى أمريكا، لإعادة المواجهة، بينه وبين الشابة التي اتهمته باغتصابها قبل 6 سنوات، بحسب.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن محامي الفتاة الأميركية تنازل موكلته عن تهمة اغتصابها، وأن موكلته لا ترغب بمتابعة قضيتها ضد المجرد. وأشار المحامي أيضاً إلى أن القرار النهائي في هذه القضية يبقى الآن بيد مكتب النيابة العامة في نيويورك، مشيرًا إلى أن الأخبار التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة، حول ذهابه إلى فرنسا لأجل ضم قضية الفتاة التي يترافع عنها بقضية الشابة الفرنسية التي تتهم هي الأخرى المغني المغربي بالاعتداء الجنسي، غير صحيحة.