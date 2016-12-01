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الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والاجانب
الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والاجانب
الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والاجانب
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الخميس 1 ديسمبر 2016 12:22
دأت مراسم تقديم اوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والاجانب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتسلم الرئيس عون اوراق اعتماد سفير جمهورية اندونيسيا في لبنان السيد Ahmad Chozin Chmaidi، واوراق اعتماد سفير جمهورية سلوفاكيا، واوراق اعتماد سفير جمهورية تركيا السيد Cagatay Erciyes، واوراق اعتماد سفير جمهورية تونس السيد كريم بودالي.
كما تسلم الرئيس عون أيضاً اوراق اعتماد سفير جمهورية أرمينيا السيد Samvel Mkrtchian، واوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا Lee Yeong-Man، واوراق اعتماد السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد.
كما تسلم الرئيس عون اوراق اعتماد سفير جمهورية الصين الشعبية السيد Wang Kajian.
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