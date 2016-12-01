  • Lebanon
تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
Search
        
لبنان
12°C
19°C
الرئيسيةأخبارمتفرقاتاقتصادرياضةPhotos/VideosLayalinaArabsturboإعلانات

الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والاجانب

الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والاجانب
الرئيس عون يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والاجانب
  •   Facebook Twitter
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم    لا
  • الخميس 1 ديسمبر 2016 12:22
دأت مراسم تقديم اوراق اعتماد عدد من السفراء العرب والاجانب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وتسلم الرئيس عون اوراق اعتماد سفير جمهورية اندونيسيا في لبنان السيد Ahmad Chozin Chmaidi، واوراق اعتماد سفير جمهورية سلوفاكيا، واوراق اعتماد سفير جمهورية تركيا السيد Cagatay Erciyes، واوراق اعتماد سفير جمهورية تونس السيد كريم بودالي.

كما تسلم الرئيس عون أيضاً اوراق اعتماد سفير جمهورية أرمينيا السيد Samvel Mkrtchian، واوراق اعتماد سفير جمهورية كوريا Lee Yeong-Man، واوراق اعتماد السفيرة الاميركية اليزابيث ريتشارد.

كما تسلم الرئيس عون اوراق اعتماد سفير جمهورية الصين الشعبية السيد Wang Kajian.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
7     +     6     =  
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.

اتصل بنا  |  عن البلد  |  شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011