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وزارة المالية: مستحقات البلديات عن الـ2015 أصبحت في حساباتها

وزارة المالية: مستحقات البلديات عن الـ2015 أصبحت في حساباتها
وزارة المالية: مستحقات البلديات عن الـ2015 أصبحت في حساباتها
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  • الخميس 1 ديسمبر 2016 12:20
أعلنت وزارة المالية أن مستحقات البلديات واتحاداتها أصبحت في حساباتها لدى المصارف المعتمدة عن كامل العام 2015.
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