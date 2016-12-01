وزارة المالية: مستحقات البلديات عن الـ2015 أصبحت في حساباتها

أعلنت وزارة المالية أن مستحقات البلديات واتحاداتها أصبحت في حساباتها لدى المصارف المعتمدة عن كامل العام 2015.