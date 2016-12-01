ضحايا العنف الأسري بين سندان المعنّف ومطرقة الإعلام

تشير أرقام معدّلات انتشار العنف في العالم إلى أن 35 في المئة من النساء في أنحاء العالم كافة يتعرّضن في حياتهن للعنف على يد شركائهن الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء. وتظهر الخريطة المحلية أن حالات قتل النساء نتيجة العنف الأسري منتشرة في المناطق اللبنانية كافّة. وقد وثٌّقت منظمة "كفى" أخباراً أكّدت 8 حالات قتل نساء على يد أحد أفراد الأسرة في الـ2014، 8 حالات في الـ2015، و 4 حالات (حتّى شهر أيلول من الـ2016)، وهي الحالات التي غطتها معظم وسائل الاعلام اللبنانية بطرق بعيدة عن المهنية، إما جهلاً منها بالمعايير التي يجب اتباعها وإما استسهالاً بتلك المعايير.



يؤدّي الإعلام دوراً أساسياً في الإضاءة على قضايا المجتمع ومعالجتها في الإطار العام تعزيزاً للحق في المعرفة والديمقراطية والتفاعل والتشاركية في النقاش والتحليل، وصولاً إلى المساهمة في صنع التغيير المرجوّ. ولعلّ الإعلام يشكّل الفضاء الأقوى الذي من خلاله يتمّ نقل حقائق مهمّة –ظاهرة أو مخفيّة- إلى مختلف مكوّنات الرأي العام، مؤثّراً إلى حدّ بعيد في كيفية تشكّل المواقف والآراء إزاء المسائل التي يطرحها. وانطلاقاً من ذلك نظمت "كفى" جلسة نقاش مع مجموعة من الصحافيات/يين من وسائل إعلامية مختلفة، مرئية ومكتوبة، حول تجاربهن/م في مواكبة قضايا العنف الأسري، والعنف ضد المرأة عموماً. وتضمّنت الجلسة نقاشات ومعلومات ومفاهيم ومبادئ تفيد الإعلاميات/يين، وذلك بهدف النقاش حول الدليل الصحافي الذي ستصدره "كفى" قريباً في هذا الخصوص بعنوان: "دليل الصحافة حول العنف الأسري ضد النساء، وسبل تغطية المواضيع ذات الصلة". من إعداد منسقة التواصل في الجمعية مايا عمار، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكّان.



مضمون الدليل

ويقدّم الدليل الذي هو نتيجة مراقبة "كفى" الدوريّة لمواد إعلامية محليّة متنوّعة رصدتها ووثّقت الكثير منها في أكثر من مناسبة، أبرز المعلومات والمفاهيم والمبادىء العامة التي تفيد المهتمّين/ات منهم/ن بتناول مسألة العنف ضد المرأة، وتحديداً العنف الأسري. بهدف تعزيز أشكال التعاون مع الصحافيين/ات وتنزيه التغطيات الإعلامية لمسألة العنف الأسري من بعض الشوائب. ومن شأن المضامين المذكورة فيه أن تساعد أي صحافي/ة، مبتدئ/ة أو ذي خبرة، على الحصول على أهم التعريفات والمعطيات المتعلّقة بالعنف الأسري وبالقانون رقم 293/2014 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، وعلى أبرز المبادىء الصحافية التي تسهم في رفع مستوى نوعية المادّة الإعلامية لتكون انعكاساً لأسمى أخلاقيات المهنة.

ويشمل الدليل تعريفات ووثائق مهمّة، تهدف إلى مدّ الصحافي/ة بمعلومات مهمّة تساعده/ا في إغناء خلفيّته/ا المعرفية حول العنف الأسري في لبنان. ويتناول أكثر المصطلحات شيوعاً واستخداماً في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي ويقدّم شرحاً مبسّطاً لها يساعد في فهم معانيها وإجادة استخدامها في المواد الإعلامية.



مفاهيم مغلوطة

ومن المفاهيم المغلوطة حول العنف الأسري، والتي يشكل الإعلام أبرز الجهات المدعوّة إلى تحدّيها للمساهمة في بناء ثقافة داعمة للنساء ضحايا العنف وأكثر تحسّساً لإشكاليّة العنف الأسري. ما يذكر خلال التغطيات الإعلامية لقضايا العنف الأسري، مثل "المعنِّفون هم مرضى نفسيين وعقليين، وأن المرأة التي تسكت عن العنف تهوى تعذيب نفسها، وتتحمّل مسؤولية ما يحصل لها، وأن حوادث العنف تقع فقط في مناطق معيّنة وفي المجتمعات والأسر الفقيرة، أو ذات مستوى تعليمي متدن، وإنّ الأطفال الشهود على العنف الأسري يصبحون بأنفسهم معنِّفين حين يكبرون، وغيرها من المفاهيم المغلوطة التي تخلق تبريراً للعنف بطريقة أو بأخرى.



الإطار القانوني

ويسلط الدليل الضوء بالتفاصيل على الإطار القانوني الدولي للعنف الأسري والتزامات لبنان في هذا المجال، حيث أن المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة أصبحا مبدأ عالمياً تنصّ عليه مختلف المعاهدات الدولية وأبرزها: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعروفة باتفاقية سيداو، التوصية رقم 19 للجنة سيداو، الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قانون رقم 293/2014 "لحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري" في لبنان. ويتضمن الدليل أيضاً معلومات مبسّطة حول مضمون القانون رقم 293/2014، أهم ما أضافه هذا القانون، محدوديّاته، والتعديلات المطلوب استكمالها وأبرزها: "تفعيل آلية تنفيذ قرارات الحماية بين السلطات المختصّة، وضع عقوبات رادعة عند مخالفة قرار الحماية، إلزامية جلسات التأهيل للمعنِّف في قرار الحماية، شمل أطفال الضحية في قرار الحماية بغضّ النظر عن سن الحضانة، إنشاء محكمة أسرية خاصّة بقضايا العنف الأسري، تجريم الاغتصاب الزوجي صراحةً، وشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات.



مبادئ صحافية

ومن المبادىء الصحافية المهمّة لدى تناول مسألة العنف الأسري ضد النساء التي يضعها الدليل بأيدي الصحافيين/ ات: 1-نقل الخبر أو الحدث من وجهة نظر مناصِرة للضحايا/الناجيات.

2-حماية المصادر والحفاظ على المصلحة الفضلى للضحايا/الناجيات، ومن المفضّل تجنيب الأطفال الأضواء الإعلامية، وعدم التعامل معهم على أنهم مصدر للخبر أو وسيلة لاستعطاف الجمهور. فأي مقابلة معهم قد تجرّهم إلى استذكار أحداث أليمة وتحيي داخلهم مشاعر قهر وضياع وذنب أو كره.

3-توخّي الدقّة في نقل الوقائع، فمن حقّ الجمهور أن يفهم بوضوح ما جرى من دون مبالغات، أو اقتطاع، أو تصحيحات كثيرة، أو تعدّد غير منطقي للروايات يهدّد قاعدة الثقة والمصداقية.

4-تجاوز الأساليب القديمة، فغالباً ما تُثار قضايا الزنا والخيانة حين تحصل جريمة عنف أسري، فتصبح الأنظار موجّهة إلى سلوك المرأة وإلى حياتها الشخصية بدلاً من الجريمة نفسها ومسؤولية الجاني وواجبات الدولة. وقد يطلق بعض أهل الإعلام أحكاماً ذاتية بشكل غير مباشر من خلال مساءلة الضحية/الناجية حول تصرّفاتها، واستجوابها، ونبش تاريخها، وتبنّي التبريرات الذكورية لجرم العنف الأسري. كما تُستخدم، في الكثير من التقارير الإعلامية، عناوين أو تعابير "مثيرة"، ومضلّلة أيضاً، مثل: "من الحبّ ما قتل"، "جرائم الشغف"، "لم يحتمل طلبَها الطلاق فأرداها.."، وهي تعابير مبنيّة على مفاهيم اجتماعية خاطئة، تسيء في الحدّ الأدنى في توصيف الجرم، وتجعله أقرب إلى فعل رومنسي. كما أن عناوين كهذه، تُخفّف، بشكل مبطّن، اللوم عن الجاني لتضع قسطاً منه على الضحية. لا بل تعود وتربط الجريمة بالحبّ والشغف والشرف... وهي الحلقة التي ينبغي كسرها، مع كلّ الصور الخاطئة والنمطية والأساطير الاجتماعية المرافقة لها.