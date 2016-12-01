المشنوق يُمهِّد... هل يتبنّى “العهد” تمديدًا جديدًا؟

قد يكون وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بطل المرحلة المطلق، لا بل قد يكون المنقذ و”بابا نويل” السياسة المقبل على توزيع هدية غالية الثمن لمن يعاني من “رهاب” الانتخابات التشريعية. وشى الوزير “المستقبلي” صراحةً بأمرٍ من اثنين في وقتٍ تأليفي حسّاس: إما المضي في قانون الستين بلا بديل حيوي وإما التمديد “القسري”.



ليست وزارة الداخلية والبلديات جاهزة سوى لإنجاز انتخاباتٍ على أساس قانون الستين... هي محصّلة المشنوق التي لا تهضمها معداتٌ كثيرة أو في أحسن الأحوال تُحرَج منها وجوهٌ كثيرة ركونًا الى مواقف سابقة تحت عنوان “المبدأ”. فما الرسالة التي أراد المشنوق أن ينقلها الى اللبنانيين؟



إيجابية “مُستنبطة”

صحيحٌ أن موقف وزير الداخلية قد يبدو في ظاهره “تقنيًا بحتًا” خصوصًا أن الوزير سيّد وزارته وهو خير العارفين بطاقات طاقم عمله وإمكانيات وزارته اللوجستية، ولكنّ كلامًا بهذا الوضوح في هذه المرحلة الحساسة من عملية تأليف الحكومة المتعثّر لا يمكن أن يمرّ مرور الكرام بالنسبة الى رافضي التمديد من جذوره لا بل رافضي الإلماح اليه حتى. تقرأ مصادر بيت الوسط كلام المشنوق بحنكةٍ وبلا أبعادٍ جمة. “هي ببساطة شؤون وزارة الداخلية التي تعرف ما لديها وما تحتاجه من وقتٍ لإنجاز الانتخابات، خصوصًا أن اعتماد أي قانون غير الستين سواء كان نسبيًا بحتًا أم مختلطًا يفرض تعديلاتٍ جوهرية في آليات الاقتراع والفرز وتحضير اللوائح وسواها من المسائل التقنية الدقيقة، لذا من المنطقي أن يستلزم الأمر وقتًا كي يُنجَز بشكل احترافي، لا سيّما أنها تجربة جديدة وتحتاج أيضًا الى تجهيز الكوادر البشرية المخوّلة الإشراف على هذا الاستحقاق. أما عدا ذلك، فكان الوزير واضحًا في جهوزية الوزارة لإنجاز الانتخابات على أساس القانون الساري أي الستين، وفي هذا الكلام إيجابية تُستنبَط ومفادُها سقوط ذرائع التمديد التي اتُهمت بها الوزارة قبل التمديدين الأولين”.



مريبٌ في التوقيت

لا تنسحب تلك النظرة التفاؤلية على “برلمان لكلّ البلد”. فالشعار الذي استوطن نفوسًا توّاقة الى شذرات تغيير في الوجوه كما في القوانين والآليات “المتعفّنة” لا يُقنِع ناسَه تسويغٌ مماثلٌ. بسرعةٍ خاطفة قابلت الأمينة العامة للجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) زينة الحلو كلام المشنوق بتعليقٍ عفوي على صفحتها على “الفايسبوك”:”6 أشهر بيكفوا للتحضير لأي قانون معاليك، ما تسوّق للتمديد”. وتؤكد الحلو في حديثٍ لـ”صدى البلد” أن “أحدًا منّا لم يفهم مناسبة تصريح الوزير المشنوق كونه خارج زمانه ولا يأتي في إطار زمني مناسب أي خارج السياق وغير بريء في طبيعة الحال. لم نفهم كيف أتى ولماذا الآن، ولا إذا كان تعقيبًا على أمر أم تمهيدًا لآخر”. وتردف: “6 أشهر كافية جدًا للإعداد للانتخابات وفق أيّ قانون، وتجارب دول العالم التي تحصي عدد ناخبين يفوق نظيره في لبنان بأشواط خير دليل، حيث أنشأت تلك الدول هيئة مستقلة للانتخابات وفي غضون أربعة أشهر استطاعت إنجاز الانتخابات بنجاح. وفي لبنان لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برنامج جاهز لتقديم كلّ أنواع الدعم اللوجستية والبشرية والتقنية، ما يجعل الحاجة الى الوقت ذريعة غير مقبولة”.



ضربة قاضية

وتشدد الحلو على أن “هناك شهرًا إضافيًا لإقرار قانون الانتخاب وهو موجودٌ في اللجان المشتركة واللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس قانون الانتخابات النيابية برئاسة النائب نوار الساحلي، وعليه يمكن ببساطةٍ إقرار قانون وإجراء الانتخابات والإعداد لها في مهلة ستة أشهر. بناءً عليه، يأتي كلام المشنوق استباقيًا في التوقيت والمضمون، خصوصًا أن أي تمديد جديد سيكون أشبه بضربةٍ قاضية. فعندما التقيتُ الوزير المشنوق في أواخر شهر آب الفائت قال لي ما حرفيته: “ما حدا قادر يتحمّل التمديد”. فلماذا سيتحمّله هو بهذا الكلام الإيحائي؟”. وعن الجهة التي يناسبها التمديد اليوم رغم أن الجميع يجاهر بأن المضي في قانون الستين سيّئ جدًا والتمديد أكثر سوءًا، تتلقف الحلو: “قد لا يكون التمديد خيارًا في ذاته بل نتيجة لذريعة التعذّر في الوصول الى قانون انتخابي جديد غير القانون الساري، ولكن هذه الذريعة ساقطة أيضًا. ففي حال لم يكن نواب الأمة وممثلو الشعب الذين أعطتهم الهيئة الناخبة الصفة التمثيلية، قادرين على إنتاج قانون انتخابي جديد، أهون عليهم أن يرحلوا لأن في ذلك اعترافًا صريحًا بفشلهم وسقوطهم. لا نفهم ما هي تلك الخلطة السحرية التي يبحثون عنها في القانون الجديد، ولكن الغريب أن القوانين موجودة أصلًا فلمَ لا تتم مناقشتها وينتهي الأمر. هذا الأداء التنصّلي غير مقبول في الشأن العام”. وتختم الحلو: “منذ اليوم وحتى أواخر السنة الجارية لا بدّ من إنتاج قانون جديد وإلا سيكون الشارع في المرصاد وسيحاسب المتخاذلين الذين عليهم أن يعلموا أن ما قبل العام 2005 غير ما بعده”.



“أسمَع كلامك أصدّقك”

لم يتبدّل موقف ميشال عون الرئيس عن موقف ميشال عون النائب، ففي الرابية حديثٌ صريحٌ عن رفض قانون الستين من جذوره كما ورفض أي تمديدٍ جديد من حيث المبدأ والفعل. موقفٌ قد ينسحب على باقي الأفرقاء وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري الذي جاهر في غير مناسبة بأن الإبقاء على قانون الستين قد يشكل ثورةً في الشارع، ناهيك عن حزب الله الذي لا تخيفه الانتخابات في دوائره “المضمونة” بغض النظر عن طبيعة القانون، فضلًا عن التيارات المسيحية التي سيعزز القانون الجديد وجودها وحضورها و”أصالة” تصويت الناس لها، وختامًا تيار المستقبل الذي ترتسم حول حقيقة موقفه علاماتُ استفهام جمّة لا سيّما أنه كان وراء التمديد الأول الذي جرّ تمديدًا ثانيًا فسرحا ومرحا في الساحات اللبنانية تحت مظلة “الظروف الاستثنائية” التي سقطت لمجرد إجراء الانتخابات البلدية والتي لم تكن استثنائية فعلًا بل مجرّد شمّاعة أوجدها الرئيس نبيه بري يومذاك كرمى عيني الحريري. وبالتالي لا حاجة الى مزيدٍ من الخشيات اليوم بالنسبة الى بيت الوسط في ظلّ التحالفات الجديدة التي ستنتصر لتسوياتٍ جديدة تختلف وجوه أبطالها ويبقى جوهرها واحدًا.



تجرّأ الوزير...

في المحصّلة، تجرّأ المشنوق (وهذا ما يُحسَب له) على قول ما يضمره كثيرون ولا يجرؤون على قوله. تجرأ على الانتصار مرةً جديدة لقانون الستين كأمر واقع، أو في أحسن الأحوال لتمديدٍ ظرفي جديد تحت عنوان مختلف هذه المرة مضمونُه: رفض “الستين” وتعذّر الوصول الى قانون آخر.