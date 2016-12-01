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تعديل قانون لمقاضاة السعودية؟

تعديل قانون لمقاضاة السعودية؟
تعديل قانون لمقاضاة السعودية؟
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  • الخميس 1 ديسمبر 2016 08:24
أعلن اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي إنهما يرغبان في تعديل قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية بسبب هجمات 11 ايلول وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.

واشار لينزي جراهام وجون مكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونجرس ومن الحزب الجمهوري الى إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة إرهابية.


وأكد جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ "كل ما نقوله لأي حليف للولايات المتحدة هو انه لا يمكن مقاضاتك في الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا في بلدكم."
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