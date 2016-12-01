موسم الفورمولا الجديد.. 20 مرحلة وتغيير واحد "مهم"

أصدر المجلس العالمي للاتحاد الدولي للسيارات، امس الاول، في فيينا الروزنامة النهائية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد في عام 2017.



وتضمنت الروزنامة 20 مرحلة، أي بنقصان مرحلة عن روزنامة 2016، وهي الأطول منذ 1950، بعد الغياب المتوقع منذ زمن طويل لجائزة ألمانيا الكبرى على حلبة نوربورغرينغ على غرار ما كانت عليه الحال في 2015.



وطرأت على الروزنامة الجديدة التي تبدأ أواخر مارس في أستراليا، وتنتهي أواخر نوفمبر في أبوظبي، بعض التعديلات الطفيفة تتمثل بتقديم أو تأخير مرحلة من المراحل مدة أسبوع.



وأحرز الألماني نيكو روزبرغ سائق فريق مرسيدس، الأحد، لقب بطل موسم 2016 بعد منافسة مثيرة مع زميله في الفريق البريطاني لويس هاميلتون بطل 2014 و2015، إذ فصلت بينهما خمس نقاط فقط في نهاية البطولة.



.. وهنا المواعيد:



جائزة أستراليا الكبرى (ملبورن) في 26 مارس



جائزة الصين الكبرى (شنغهاي) في 9 أبريل



جائزة البحرين (الصخير) في 16 أابريل



جائزة روسيا (سوتشي) في 30 أبريل



جائزة إسبانيا (برشلونة) في 14 مايو



جائزة موناكو في 28 مايو



جائزة كندا (مونتريال) في 11 يونيو



جائزة أوروبا في باكو (أذربيجان) في 25 يونيو



جائزة النمسا (سبيلبرغ) في 9 يوليو



جائزة بريطانيا (سيلفرستون) في 16 يوليو



جائزة المجر (هونغارورينغ، بودابست) في 30 يوليو



جائزة بلجيكا (سبا-فرانكورشان) في 27 أغسطس



جائزة إيطاليا (مونزا) في 3 سبمتبر



جائزة سنغافورة في 17 سبتمبر



جائزة ماليزيا (سيبانغ) في الأول من أكتوبر



جائزة اليابان (سوزاكا) في 8 أكتوبر



جائزة الولايات المتحدة (أوستن، تكساس) في 22 أكتوبر



جائزة المكسيك (مكسيكو) في 29 أكتوبر



جائزة البرازيل (إنترلاغوش، ساو باولو) في 12 نوفمبر (المفاوضات جارية لتثبيتها)



جائزة أبوظبي في 26 نوفمبر