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العاهل السعودي يزور الكويت
العاهل السعودي يزور الكويت
العاهل السعودي يزور الكويت
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الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 10:24
يقوم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الاسبوع المقبل بزيارة للكويت تستمر لثلاثة أيام، بحسب ما أفادت وسائل إعلام كويتية، وسط ترجيح مصادر نفطية خليجية أن يعلن البلدان استئناف انتاج حقل الخفجي النفطي المشترك.
وأفادت مصادر في صناعة النفط الخليجية لوكالة فرانس برس، بأن السعودية اعطت الضوء الاخضر لاستئناف استخراج النفط من حقل الخفجي المشترك الواقع في المنطقة المحايدة بين البلدين.
وتوقف العمل في هذا الحقل في تشرين الأول 2014، وعلّلت السعودية وقف الإنتاج في حينه بمخاوف بيئية، فيما أكدت الكويت بعيد توقف الانتاج أن السعودية أقدمت على هذه الخطوة منفردة.
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