مصر.. الدولار "متوافر" والجنيه "يهبط"

رفعت بنوك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي سعر شراء الدولار ليصل إلى ما بين 17.55 جنيه و17.80 جنيه مقابل 17.85-18جنيها للبيع خلال بداية معاملات سوق ما بين البنوك اليوم.



وكانت البنوك الثلاثة تشتري الدولار بسعر يتراوح بين 17.25 و17.40 جنيه خلال الأسبوع الماضي، وتبيعه بما بين 17.45 و17.75 جنيه.



وكانت مصر فاجأت الأسواق في الثالث من نوفمبر، عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأميركي، في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية والقضاء على السوق السوداء التي كادت تحل محل البنوك.



وقال مصرفيون ومستوردون لـ"رويترز"، إن البنوك وفرت بالفعل كافة متطلبات مستوردي السلع الأساسية وغير الأساسية خلال الفترة الماضية ولديها الآن وفرة.



ووصف أيمن العباسي رئيس مجلس إدارة جيه.تي.آي للتبغ، حال سوق الصرف بعد تعويم العملة أن "الأمور تتحسن الآن والبنوك باتت تعرض الدولار على الشركات هاتفيا بدلا من رفع شعار(لا يوجد دولارات).



وقال العباسي: "نحاول الحصول على أدنى قدر من احتياجاتنا الدولارية من البنوك. الأمور تتحسن الآن. عندما نذهب للبنوك لا أحد يقول لنا لا يوجد دولارات بل كم تريد؟. هم من يتصلون هاتفيا منذ أسبوعين لعرض الدولارات علينا".



وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة، في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.



وسيشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات، ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل من جديد، بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.

