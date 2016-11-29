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الجزائر تعلن الحرب على "لصوص الكهرباء"

الجزائر تعلن الحرب على "لصوص الكهرباء"
الجزائر تعلن الحرب على
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  • الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 09:23
أعلنت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في الجزائر (سونلغاز)، عن "إجراءات ردعية جديدة" ضد سارقي الكهرباء، الذين يتسببون في هدر ما يقترب من ربع إنتاج البلاد من الطاقة الكهربائية.

وكشف المدير العام لـ"سونلغاز" مصطفى قيتوني عن أن أن "سارقي الكهرباء سيتم تحويلهم إلى الجهات القضائية، مع تأسيس مؤسسة سونلغاز كطرف مدني للمطالبة بتعويضات مادية ومعنوية".

وقال قيتوني في تصريحات للإذاعة الوطنية، التي نقلتها صحيفة "الشروق" الجزائرية، إن "الربط العشوائي وسرقة الكهرباء يتسبب في هدر 22 في المائة من الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا".

وأوضح المسؤول أن سرقة الكهرباء تعد |من أكثر أسباب الأعطاب المسجلة على مستوى الأحياء السكنية، كما تعرض المخالفين إلى الموت المحتم في حال وقوع أي خطأ أثناء الربط".
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