النفط ينخفض بانتظار اجتماع أوبك

هبطت أسعار النفط، الثلاثاء، مع ترقب السوق لاجتماع منظمة أوبك لمعرفة ما إذا كانت المنظمة ستتفق على خفض ملموس للإنتاج، يسهم في تقليص فائض الإمدادات في السوق العالمية، وتعزيز الأسعار خلال اجتماعها، الأربعاء.



وجرى تداول مزيج برنت الخام عند 47.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش، بانخفاض 44 سنتا، أو ما يوازي 0.9 في المئة عن سعر الإغلاق، الاثنين.



ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في التعاملات الآجلة 42 سنتا، توازي 0.9 في المئة، إلى 46.66 دولار للبرميل.



ويبدأ اجتماع أوبك الرسمي في فيينا، الأربعاء، لبحث تخفيضات الإنتاج المقررة، في مسعى لكبح الفائض الذي يخيم على الأسواق لينزل السعر لأقل من النصف في عام 2014.



ومع تزايد حالة عدم اليقين قبل 24 ساعة من اجتماع أوبك يقول تجار إن هناك احتمالات كبيرة لتذبذب مفاجئ للأسعار، على أساس الأنباء التي تأتي من فيينا.

