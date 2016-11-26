فتح باب التصويت بانتخابات "الأمة الكويتي"

فتحت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها أمام الناخبين، صباح السبت، في الدوائر الانتخابية الخمس، للتصويت في انتخابات مجلس الأمة بفصله التشريعي الـ15، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

ويتنافس على مقاعد البرلمان 293 مرشحا، فيما يحق لأكثر من 483 ألف ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد.



وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ستتواصل عملية التصويت حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام العملية بعد إبداء رأي النائب الأخير، على أن تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لاعلان النتائج الرسمية.



وتجرى عملية الانتخاب في 452 لجنة فرعية وأصلية، منها 259 للرجال و283 للنساء، موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى 5 لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة.



وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، ويتم اختيار 10 نواب عن كل دائرة، ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.



ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عددهم على 16 وزيرا.



وطبقا للدستور فإن مدة مجلس الأمة 4 سنوات، علما أن أول انتخابات نيابية في الكويت جرت في 1963.