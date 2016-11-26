تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
لوحة القيادة
الرئيسية
أخبار
أخبار دولية
فتح باب التصويت بانتخابات "الأمة الكويتي"
فتح باب التصويت بانتخابات "الأمة الكويتي"
فتح باب التصويت بانتخابات "الأمة الكويتي"
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
السبت 26 نوفمبر 2016 09:10
فتحت مراكز الاقتراع في الكويت أبوابها أمام الناخبين، صباح السبت، في الدوائر الانتخابية الخمس، للتصويت في انتخابات مجلس الأمة بفصله التشريعي الـ15، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ويتنافس على مقاعد البرلمان 293 مرشحا، فيما يحق لأكثر من 483 ألف ناخب التصويت في الانتخابات التي تجرى وفق نظام الصوت الواحد.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، ستتواصل عملية التصويت حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، ليعلن بعدها رؤساء اللجان ختام العملية بعد إبداء رأي النائب الأخير، على أن تبدأ عملية الفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع تمهيدا لاعلان النتائج الرسمية.
وتجرى عملية الانتخاب في 452 لجنة فرعية وأصلية، منها 259 للرجال و283 للنساء، موزعة على 100 مدرسة بمختلف مناطق الكويت، إضافة إلى 5 لجان رئيسية يتم فيها إعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة.
وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، ويتم اختيار 10 نواب عن كل دائرة، ويحق لكل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد فقط في الدائرة المقيد بها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين في مجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عددهم على 16 وزيرا.
وطبقا للدستور فإن مدة مجلس الأمة 4 سنوات، علما أن أول انتخابات نيابية في الكويت جرت في 1963.
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
5 + 1 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011