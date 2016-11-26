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برشلونة يفكر بضم ايسكو
برشلونة يفكر بضم ايسكو
برشلونة يفكر بضم ايسكو
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السبت 26 نوفمبر 2016 08:59
يفكر نادي برشلونة الاسباني جديا في ضم لاعب ريال مدريد الاسباني ايسكو خلال الفترة القادمة حيث ان اللاعب ينتهي عقده في حزيران 2018 رغم ان الريال جدد لعدد من نجومه وهو يتريث قبل التجديد للاعبه الشاب.
يذكر ان البرسا يفكر جديا في التعاقد مع ايسكو بعد انتهاء عقده في 2018 وسيقوم النادي الكتالوني باغراء اللاعب براتب كبير في حال الإنتقال بهذه الطريقة التي لن تكلف البارسا الكثير من الأموال .
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