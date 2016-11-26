هاميلتون : سأكون البطل حتى لو فاز روزبرغ

صرّح سائق فريق مرسيدس لويس هاميلتون أنه في قلبه يشعر انه بطل العالم هذا الموسم حتى لو فاز زميله نيكو روزبرغ فعليًا بالبطولة. ومن المعلوم أن الإثنين يتصارعان على لقب البطولة في السباق الأخير هذا الموسم في ابو ظبي. وقال هاميلتون الى The Telegraph: "يجب علي أن أبقي هذا الشعور لنفسي، لكن أنا اشعر في قلبي انني البطل. حتى لو تم تتويج روزبرغ كبطل أن أشعر في قلبي انني حققت لقب البطولة."