السعودية لن تحضر إجتماع "أوبك" قبل تحقيق توافق داخل المنظمة أولا

أعلنت مصادر في "أوبك" أن السعودية أكبر مصدر للنفط في المنظمة أبلغت المنظمة أنها لن تحضر محادثات يوم الاثنين مع منتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة لمناقشة الحد من الإنتاج لأنها ترغب في التركيز على تحقيق توافق داخل المنظمة أولا.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مساهمة المنتجين غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في اتفاق للحد من الإنتاج. ويجتمع وزراء النفط بدول "أوبك" يوم الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

وقال مصدر بـ"أوبك": "هناك خطاب رسمي من السعودية يقول إنها لن تحضر الاجتماع لأن الوزراء يجب أن يتفقوا على الخفض ثم يقدموا الاتفاق إلى الدول غير الأعضاء في أوبك."

وأضاف "هذا سيكون أكثر فعالية".