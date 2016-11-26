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روسيا تجهز 100 طالب تركي للعمل في محطة نووية

روسيا تجهز 100 طالب تركي للعمل في محطة نووية
روسيا تجهز 100 طالب تركي للعمل في محطة نووية
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  • السبت 26 نوفمبر 2016 08:27
صرح نائب رئيس جامعة الدراسات النووية الوطنية في روسيا أوليغ ناغورنوف، أن 100 طالب تركي سيلتحقون بالجامعة، من أجل العمل في محطة "آق قويو" النووية بمدينة مرسين جنوبي تركيا.
هذا وقد جاء تصريح ناغورنوف على هامش اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا، يحمل عنوان "التعليم والبحث من أجل التنمية والأمن".
وأوضح ناغورنوف أن 300 طالب تركي يدرسون حاليا الهندسة النووية في جامعات روسيا، وأضاف أن غالبية الطلاب المتوقع عملهم في المحطات النووية في تركيا سيتلقون تعليما حتى الحصول على درجة الماجيستير.
ويشير ناغورنوف إلى أن 20% من دارسي الهندسة النووية في روسيا، طلاب قادمون من دول أجنبية.
وتابع قائلا: "درس في جامعتنا ما يقرب من ألف طالب من دول، بنغلاديش وفيتنام والأرجنتين وبيرو، فضلا عن تركيا، ونجحوا في دراستهم خلال السنوات القليلة الماضية".
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