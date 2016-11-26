تصفح جريدة البلد
الخميس 22 كانون الأول 2016
لبنان
12
°C
19
°C
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
لوحة القيادة
الرئيسية
اقتصاد
أخبار اقتصادية
روسيا تجهز 100 طالب تركي للعمل في محطة نووية
روسيا تجهز 100 طالب تركي للعمل في محطة نووية
روسيا تجهز 100 طالب تركي للعمل في محطة نووية
تعليق
هل أنت متأكد أنك تريد حفظ هذا الخبر؟
نعم
لا
السبت 26 نوفمبر 2016 08:27
صرح نائب رئيس جامعة الدراسات النووية الوطنية في روسيا أوليغ ناغورنوف، أن 100 طالب تركي سيلتحقون بالجامعة، من أجل العمل في محطة "آق قويو" النووية بمدينة مرسين جنوبي تركيا.
هذا وقد جاء تصريح ناغورنوف على هامش اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا، يحمل عنوان "التعليم والبحث من أجل التنمية والأمن".
وأوضح ناغورنوف أن 300 طالب تركي يدرسون حاليا الهندسة النووية في جامعات روسيا، وأضاف أن غالبية الطلاب المتوقع عملهم في المحطات النووية في تركيا سيتلقون تعليما حتى الحصول على درجة الماجيستير.
ويشير ناغورنوف إلى أن 20% من دارسي الهندسة النووية في روسيا، طلاب قادمون من دول أجنبية.
وتابع قائلا: "درس في جامعتنا ما يقرب من ألف طالب من دول، بنغلاديش وفيتنام والأرجنتين وبيرو، فضلا عن تركيا، ونجحوا في دراستهم خلال السنوات القليلة الماضية".
الاسم
البريد الإلكتروني *
التعليق
كلمة التحقق
9 + 3 =
يحتفظ موقع البلد لنفسه بحق الامتناع عن نشر التعليقات التي تحتوي على شتائم أو غيرها من الآراء الخارجة عن حدود اللياقة. إنّ الآراء المنشورة كافّة تعبّر عن رأي المرسل ولا تمثّل آراء موقع البلد أو العاملين فيه. يرجى الإلتزام بـ ٢٠٠ كلمة لتجنب إصدار رد غير كامل.
حكم قضائي بحق السيدة فيروز... إلزامها بدفع مليون دولار
الاثنين 19 كانون الأول 2016
الجيش تسلم طائرة أميركية سيسنا مزودة بصواريخ
الاثنين 19 كانون الأول 2016
أخبار
أخبار البلد
أخبار عربية
أخبار دولية
ملفات
أنا مع التمديد
متفرقات
فنون البلد
مشاهير
صحة وجمال
غرائب وعجائب
موضة و أزياء
ديكور
فنون الطهو
مهرجانات
اقتصاد
أخبار اقتصادية
شركات
تكنولوجيا
مال و أعمال
رياضة
رياضة محلية
رياضة عربية
رياضة عالمية
سيارات
Photos/Videos
Photos
Videos
Layalina
Arabsturbo
إعلانات
مبوب
وفيات
إعلانات رسمية
معلنين
اتصل بنا
|
عن البلد
|
شروط الإستخدام
جميع حقوق الطبع محفوظة © 2011