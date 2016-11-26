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رحيل أحد أهم مصممي مقاتلات ميغ في العهد السوفيتي
رحيل أحد أهم مصممي مقاتلات ميغ في العهد السوفيتي
رحيل أحد أهم مصممي مقاتلات ميغ في العهد السوفيتي
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السبت 26 نوفمبر 2016 06:30
قالت شركة ميغ لصناعة الطائرات المقاتلة،الجمعة، إن فانو ميكويان أحد مطوري المقاتلات ميغ في العهد السوفيتي والتي لا تزال في الخدمة بسلاح الجو الروسي توفي عن 89 عاما.
ويعرف ميكويان بأنه مصمم المقاتلة ميغ 29 التي دخلت الخدمة في الثمانينات باعتبارها النظير السوفيتي للمقاتلات الأميركية إف 15وإف 16. وتعرف ميج 29 في الغرب باسم فالكروم ولا تزال في الخدمة في سلاح الجو الروسي وصدرت إلى عدة دول.
وقالت وسائل الإعلام الروسية إن ميكويان الذي ولد عام 1927توفي في موسكو. وكان والده أنستاس ميكويان مقربا من القادة البلاشفة الأوائل وحليفا رئيسيا لنيكيتا خروشوف زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي.
بدأ ميكويان حياته العملية عام 1953 في شركة ميغ التي تملكها الدولة والتي شارك في تأسيسها عمه أرتيوم باسم مكتب ميكويان وغورفيتش للتصميم (ميغ). وأصبح فانو ميكويان كبير المصممين في الشركة.
وتقول شركة ميإ إن الاتحاد السوفيتي وروسيا من بعده أنتجا أكثر من 1600 مقاتلة ميغ.
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