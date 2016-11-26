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خطة ألمانية لـ"عقاب تركيا"

خطة ألمانية لـ"عقاب تركيا"
خطة ألمانية لـ
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  • السبت 26 نوفمبر 2016 05:20
مع فتور العلاقات مع أنقرة، كشفت الحكومة الألمانية عن نواياها لنقل طائرات عسكرية مشاركة في المهمة الدولية ضد تنظيم "داعش" من تركيا، إلى الأردن أو الكويت أو قبرص.

وقالت وزارة الدفاع الألمانية إنها تفحص مواقع بديلة عن قاعدة "أنغرليك" الجوية في تركيا بناء على طلب البرلمان.

وكان النواب الألمان قد منعوا مرارا من زيارة القاعدة، بعد تمريرهم قرارا يصنف قتل الأرمن على يد العثمانيين منذ قرن تقريبا بالإبادة الجماعية.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية التي كانت أول من نشر الخطوة، الجمعة، إن مسؤولين عسكريين يخططون للسفر إلى العاصمة الأردنية عمّان السبت.

ونقلت الصحيفة أن نقل طائرات الاستطلاع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود من القاعدة التركية سيستغرق عدة أسابيع.

وحاليا، لا تحلق طائرات القوات الجوية الألمانية في مهمات قتالية.
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