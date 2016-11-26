السودان.. ارتباك بين أزمة الدواء و"إنقاذ الحياة"

ارتباك كبير أحدثه قرار السلطات الصحية السودانية بزيادة أسعار الأدوية بنسبة كبيرة، وقف معها المواطن عاجزا عن شراء الأدوية الضرورية، وه ربكة دفعت وزارة الصحة السودانية للتراجع عن زيادة أسعار الأدوية "المنقذة للحياة"، ومراجعة قائمة الأسعار الجديدة للأدوية لتكون في حدود المعقول.



تراجع الحكومة جاء عقب السخط الذي بدا واضحا فى الشارع السوداني، والاحتجاجات الكبيرة جراء تحرير أسعار الأدوية وشرائها بقيمة دولار السوق الموازي الذي أعلنته الحكومة وهو 15.8، وإلغاء الدعم عن القطاع.



فيما أطلق ناشطون دعوات لتنفيذ عصيان مدني بالتوقف عن العمل بجميع المؤسسات الحكومية والخاصة اعتبارا من الأحد المقبل يستمر لمدة ثلاثة أيام. بجانب حملة تظاهرات قادها طلاب مدارس وعدد من النساء الأسبوع الماضي.



وسبق المؤتمر الصحفي قرار رئاسي بإعفاء الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم بسبب تسعيرة الأدوية الجديدة، التي أقرها المجلس أخيرا وقادت لزيادة الأسعار بنسب متفاوتة بين 100 إلى 300 في المئة .