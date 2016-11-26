300 صورة مجانية للوقاية من سرطان الثدي والرحم



تتابع نقابة القابلات القانونيات حملتها التثقيفية والتوعوية التانية لمكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم وذلك ضمن المشروع المشترك بين نقابة القابلات القانونيات في لبنان ومنظمة اليونيسف، وبالتعاون مع بلدية الدامور ومستوصف جمعية مار يوسف والجامعة اللبنانية كلية الصحة العامة قسم القبالة بفرعيها الثاني والخامس.

الحملة التي جرت في مركز الصليب الأحمر اللبناني في الدامور تضمنت محاضرة حول الرضاعة الطبيعية وأخرى حول مكافحة سرطان الثدي وفحص الثدي الذاتي. كما تخلل اليوم التوعوي صورة شعاعية وصوتية للثدي أجريت مجاناً للنساء فوق الأربعين عاماً، إجراء مسحة عنق الرحم مجاناً وفحص السكري خصوصاً للنساء الحوامل علماً أن نقابة القابلات القانونيات تكفلت بتغطية 100 صورة صوتية.

وخلال هذا اليوم التوعوي تمّ تقديم الارشادات حول اللقاحات وكيفية تغذية الأطفال والمباعدة بين الولادات. وتم خلال تلك الحملة في الدامور إجراء 79 مسحة عنق الرحم و100 عينة لاجراء فحوصات عن السكر في الدم و90 صورة شعاعية وصوتية وذلك بالتعاون مع مركز خلده للتحاليل الطبية والتصوير الشعاعي.

وقالت دوغان لـ"صدى البلد" أنّ "هذه الحملة ليس من شأنها فقط أن تخفف من انتشار الأمراض السرطانية لدى النساء والكشف المبكر عنها مجاناً للتمكن من معالجتها بسرعة بل تهدف أيضاً الى تعريف المجتمع على دور القبالة القانونية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من النظام الصحي إذ إنها تتمتع بمهنية عالية وتقع على عاتقها مسؤوليات تتطلب منها مستوى عاليا من العلم والمعرفة كونها المسؤولة والمؤتمنة على سلامة الام والطفل ما قبل وما بعد الولادة ناهيك عن دورها في المشورة، التثقيف الصحي، الإعداد للولادة، الرضاعة الطبيعية وتنظيم الاسرة وهذا ما تهدف اليه حملتنا اليوم".

الفحص الذاتي

وخلال محاضرة فحص الثدي الذاتي تم خلال الحملة شرح الآلية كما يلي :

فحص الثدي الذاتي هو اجراء يجب أن تقوم به المرأة بشكل مستمر، ولكن ما هي أفضل طريقة لإجراء اختبار فحص سلامة الثدي؟

يفضل إجراء فحص سرطان الثدي بعد انتهاء الدورة الشهرية ويكون مرة كل شهر على الأقل.

• قفي امام المرآة مع استقامة ظهرك، وضعى ذراعيكِ على خصرك وانظري إلى ثديك "حجمه وشكله ولونه"، فإذا وجدت تغييرات غير طبيعىة عليكِ بمراجعة طبيبك على الفور.

• إرفعي ذراعيك أمام المرآة للأعلى، وانظري إلى ثديك كما سبق فى الخطوة السابقة.

• لاحظي في وجود أي إفرازات. هذه الإفرازات يمكن أن تكون شفافة أو مثل اللبن أو سائلا أصفر أو إفرازات دموية.

• استلقي على ظهرك وافحصي ثديك الأيسر بيدك اليمنى، وثديك الأيمن بيدك اليسرى، وافحصي ثديك بأصابعك، ولا بد من فحص ثديك بأكمله من أعلى لأسفل رأسياً - أي من الترقوة إلى أعلى البطن، ومن الإبط إلى الخط الفاصل بين الثديين أفقياً.

وتبدأ عملية فحص الثدي بحركة دائرية من الحلمة، ثم وسعّي الدائرة، حتى فحص الثدي بكامله، ويمكن إجراء الفحص في خطوط طويلة بجانب بعضها من الأعلى الى الأسفل. لا بدّ من فحص كل أنسجة الثدي، عن طريق الضغط الخفيف، والضغط المتوسط لتشعري بالأنسجة الداخلية للثدي، والضغط الشديد لتشعري بالأنسجة العميقة للثدي، لحين الوصول للأنسجة العميقة ثم الصدر.

• كرّري الخطوة السابقة وأنتِ جالسة وواقفة.