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وفاة الممثلة فلورانس هاندرسون

وفاة الممثلة فلورانس هاندرسون
وفاة الممثلة فلورانس هاندرسون
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  • السبت 26 نوفمبر 2016 07:00
فقد عالم التلفزيون أمس الاول الممثلة الاميركية فلورانس هاندرسون التي توفيت عن عمر الـ82 عاماً. ولم تُعرف بعد اسباب الوفاة، الا أن الممثلة بدت بصحة جيدة الاسبوع الماضي عندما شاركت في برنامج "رقص مع النجوم" الاميركي. اشتهرت هاندرسون بأدوارها في عدد من المسلسلات أبرزها "ذا برادي بانتش" و"ألي ماك بيل". كما كانت نجمة "ذا فلورانس هاندرسون شو" بدءاً من العام 2008. تزوجت مرتين وكانت أماً لاربعة أولاد.
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