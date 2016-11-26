وفاة الممثلة فلورانس هاندرسون

فقد عالم التلفزيون أمس الاول الممثلة الاميركية فلورانس هاندرسون التي توفيت عن عمر الـ82 عاماً. ولم تُعرف بعد اسباب الوفاة، الا أن الممثلة بدت بصحة جيدة الاسبوع الماضي عندما شاركت في برنامج "رقص مع النجوم" الاميركي. اشتهرت هاندرسون بأدوارها في عدد من المسلسلات أبرزها "ذا برادي بانتش" و"ألي ماك بيل". كما كانت نجمة "ذا فلورانس هاندرسون شو" بدءاً من العام 2008. تزوجت مرتين وكانت أماً لاربعة أولاد.