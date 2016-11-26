وثائقي عن أشهر ممثلي الـ"بورنو"

صوّر تييري ديمازيير وألبان تورلي فيلماً وثائقياً عن أحد أشهر ممثلي البورنو العالميين روكو سيفيريدي بعنوان "روكو". وجرى تتبع الاخير لمدة سنتين بين اجتماعات عائلية وتصوير في لوس أنجليس حتى المشهد الاخير للممثل الذي أعلن العام 2015 أنه يريد الاعتزال. ويتحدث في الفيلم عن خياره لهذه المهنة والمتعة التي تمنحه إياها، وأيضاً عن التناقضات والمعاناة التي سببتها.

