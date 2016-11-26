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أمبير هيرد متهمة بعرقلة فيلم

أمبير هيرد متهمة بعرقلة فيلم
أمبير هيرد متهمة بعرقلة فيلم
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  • السبت 26 نوفمبر 2016 05:30
قبل الانفصال، شارك جوني ديب وأمبير هيرد في فيلم بعنوان "لندن فيلدز". الا أن المنتجين غاضبون من الممثلة الآن، ويتهمونها بعرقلة الفيلم وبعدم الالتزام بموجبات العقد. فهيرد حرصت على ألا تظهر عارية في أي مشهد، على الرغم من أن دورها كان يتطلب ذلك. كما أنها رفضت المشاركة في أي حدث ترويجي للفيلم ولم تعط أي مقابلة، في حين أن الفيلم مبني عليها. لذا يطالبها المنتجون بمبلغ 10،5 مليون دولار.
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