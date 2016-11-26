Cairo Film Festival جوائز الختام

اختتمت مساء الخميس الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مع تسليم الجوائز في دار الاوبرا المصرية. وفاز فيلم "ميموزا" للمخرج أوليفر لاكس بجائزة الهرم الذهبي. كما فاز بجائزة "الهرم الفضي" ليتشينيو أزيفيدو عن فيلم "قطار الملح والسكر" فيما فاز بجائزة أفضل عمل أول أو ثان أو ما يسمى بالـ"الهرم البرونزي" المخرج أتيلا تيل عن فيلم "قتلة على كراس متحركة" من المجر. وفازت المصرية ناهد السباعي بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "يوم للستات" إخراج كاملة أبو ذكري بينما فاز المغربي شكيب بنعمر بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "ميموزا".

شملت المسابقة الرسمية للمهرجان 16 فيلماً من دول منها مصر والجزائر والصين والمجر وجورجيا وفرنسا وإيطاليا والتشيك واستونيا والهند.

من جهة أخرى، كرّم المهرجان في حفل الختام الممثل المصري يحيى الفخراني بجائزة "فاتن حمامة التقديرية" بعدما تعذر حضوره لتسلمها في حفل الافتتاح بسبب سفره خارج مصر.