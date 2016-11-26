توقّعات الأبراج

من السبت 26 تشرين الثاني الى 2 كانون الأول 2016

برج الحمل

تهتّم يا مولود الحمل بكل ما يتعلّق بمركزك الإجتماعي ومحبّة الناس لك وأنت حريص على تدعيم سمعتك الشخصيّة إن في العمل مع الزملاء أو أمام المسؤولين أو في المجتمع. أجواؤك العاطفية مشحونة بالتوتّر في هذا الأسبوع. لا داعي لأن تتشاجر أو تتواجه مع الحبيب خصوصاً إذا كان يعمل إلى جانبك في ميدان العمل. في آخر الأسبوع فرصة تَعارُف لفتيات العشرية الثانية والثالثة.

برج الثور

قد يُفيدك يا عزيزي أن تعلم مسبقاً أن بعض الحسودين داخل ميدان العمل يعملون على حَبْكِ الدسائس ضدك للنيل من إنجاز قيّم قمت به بسبب موقع عطارد السلبي الذي يزيد الطين بلّة ويُعرّضك للمشاكل الناتجة عن هذه الغيرة والمنافسة غير الشريفة. تتعزّز الصداقات التي توليها إهتماماً خاصاً وقد تتطوّر مع زميل من الجنس الآخر الى علاقة عاطفية. إنسجام واضح هذا الأسبوع بين مواليد الثور والعذراء .

برج الجوزاء

تعيش جواً من التوتّر والتشنّج في المحيط العملي ولكن هذا لا يحول دون إمكانية تصحيح الوضع والتقرّب من المسؤولين الذين يُقدّرون لك مواقفك أو عملك. في وسعك في هذه الفترة التقدّم بطلب ترقية أو حوافز مالية أو زيادة في الراتب. تبدو في هذه الآونة عصبيّاً ومزاجيّاً وهذا ينعكس على تصرّفاتك اليومية التي ستجد صعوبة في إخفائها عن الناس. الراحة هي جُلَّ ما تحتاجه. عاطفياً، العلاقات مستقرّة وأنت مطمئن البال.

برج السرطان

تَعامَلْ مع الأحداث كما تأتي إذا كنت موظفاً أو مرؤوساً وحاوِلْ إقامة علاقات طيّبة مع زملائك فَتُسَّهل الحياة المهنية في نظرك كما في نظرهم. إذا صادفتك لحظات عسيرة حاوِلْ أن تقبلها من دون إستسلام بل إجعلها فرصة تتعرّف فيها بصورة أعمق على ذاتك وقدراتك الحقيقيّة كي تتوصّل الى السيطرة بشكل أفضل على وضعك. أنت مرتاح عاطفياً ومتفائل بأن علاقاتك مع الجنس الآخر ناجحة.

برج الأسد

تتعزّز هذا الأسبوع الإتصالات واللقاءات عند مولود الأسد، لذا حاوِلْ يا عزيزي أن تستفيد من إتصال ما تؤجّله حتى اليوم يعود عليك بالفائدة خصوصاً في مجال العمل. البعض من مواليد الأسد قد يلتقون شخصاً قد يُغيّر مجرى حياتهم الى الأفضل بما يُقدّمه لهم من مساعدة أو تحفيز أو فرصة يظهرون من خلالها مهاراتهم وقدراتهم. الأحوال العاطفية مزدهرة خصوصاً للفتيات.

برج العذراء

تكون هذا الأسبوع في حركة دائمة حيث تزداد لقاءاتك وتنقلاتك ما يُحفّزك لدراسة موضوع يهمّك بشكل خاص. هذه الفترة مؤاتية أيضاً لحلّ الخلافات القائمة في مجال العمل أو في العائلة. إذ يتوصّل المعنيون الى نقطة تفاهم تُسهِّل التعامُل في ما بينهم. كوكب الزهرة يمدّك بالشجاعة كي تعترف بعاطفة ناشئة تشدّك الى شخص من الجنس الآخر تعرّفت اليه أخيراً. لكن حاوِلْ أن تكون أكثر تفهّماً حيال أحد أفراد العائلة لتعيد وصل ما إنقطع معه من علاقة منذ فترة.



برج الميزان

الديبلوماسيّة واللياقة مناسبان هذا الأسبوع وهم أكثر فعاليّة من التسرّع والغضب. المريخ سوف يبعث فيك الطاقة والنشاط اللازمين لمتابعة أعمالك بنجاح. في آخر الأسبوع إنهماكك بمشاغلك المنزلية يؤثّر سلباً على تقدّمك في العمل، لكن في المقابل في وسعك الشروع بأي تعديل تنوي القيام به على صعيد السكن. إذا كنت مرتبطاً، تجمعك بالشريك أفكار تتشاطرانها أو نشاطات تقومان بها يدا بيد، وهذا من شأنه أن يزيد التقارب بينكما.

برج العقرب

أنظر إلى الأمام وانت تعمل كي لا تُضيّع الهدف ولا تنسَ أن تلتفت من وقت الى آخر الى الوراء كي تتجنّب ما سَبَق ومررت به من هفوات. تَحلَّ بالنضوج والحكمة كي تتمكّن من العيش في جو من الإنسجام والحب الدائم. تشعر صديقي بالقوة والحيويّة ولا تُوفّرهما في نمط حياتك اليومية خصوصاً في هذه الفترة الحافلة بالتنقلات والإتصالات. حاوِلْ أن تعرف أين تكمن حدود هذه الطاقة كي لا تهدرها أو تستنفذها ممّا يوقعك في الإرهاق.

برج القوس

جو العمل والزمالة هما أهمّ العناصر التي تسمح للإنسان بالتقدّم والنجاح. إبذل جهداً للمشاركة مع زملائك ولا تهتمّ بهم من دون فائدة إذ هم غير مسؤولين عن ما تُواجهه من تحدّيات، ولكن في وسعك حملهم بلياقتك على الشعور بانهم معنيّون بمشاريعك. تنتظرك هذا الأسبوع فرصة كبيرة تزيد من حظوظك العاطفية بالقرب من الحبيب فتجد نفسك قادراً على التواصُل معه بسلاسة وإنفتاح.



برج الجدي

ينشغل مولود الجدي هذا الأسبوع بأموره البيتيّة والعائليّة. أنت تقف يا صديقي محتاراً أمام مستجدات لم تكن في حسبانك إذ أن أحداثاً فلكية ستزيد من إحتمال حدوث مواجهات مع الآخرين. عاطفياً، من 28 الى 30 قد تعيش مرحلة من الجفاء قد تكون أنت السبب في حدوثها. ننصحك بأن تتصرّف بلطف مع الأشخاص المحيطين بك خصوصاً مع الزملاء في العمل. تُلاحظ بعض التراجُع في صحتك نتيجة القلق والإحباط.

برج الدلو

سوف تنشغل يا صديقي بمتاعبك الشخصية. تشعر بتراجُع على صعيد الصحة. ترغب في الهروب من المشاكل واللجوء الى واحة من الأمان رامياً وراءك العمل والعلاقات وكل ما يتطلّب منك بذل أي مجهود. ضيق الصدر الذي تشعر به يزداد سوءاً مع تراكُم مشكلات عائليّة أو مهنيّة مع الشركاء. لكن من جهة أخرى سوف تعرف إقبالاً في مجال الصداقات والنشاطات الإجتماعيّة ممّا يُساعدك على تخطّي شعور التوتّر والإكتئاب والإنطلاق مُجدّداً في مدّ الجسور مع إرادة الإنخراط في المجتمع.



برج الحوت

البعض من مواليد الحوت سيُدخلون صداقة جديدة على حياتهم، لكن التسرّع في ردّات الفعل والعصبيّة قد يجعلك يا صديقي تفقد صداقة عزيزة بشكل مُفاجىء ومن دون إرادة منك. ينهمك الطلاب في إمتحاناتهم فيما تتعزّز الإتصالات واللقاءات عند العاملين في مجالات التجارة. لكن إحذر من بعض المصطادين في المياه العكرة الذين يودّون رؤيتك خارج دائرة العمل. تنزع الى عيش صراع بين العقل والمشاعر حيال عاطفة ناشئة تستحوذ عليك.



شخصية وحظ المولود بين 26 تشرين الثاني و2 كانون الأول

* المولود بين 26 تشرين الثاني و2 كانون الأول الذي ينتمي أصلاً إلى برج القوس يتميّز بالحزم والنشاط وهو ناري الطباع وعصبي لكنه مُتوازن ويُحكّم عقله ومنطقه قبل إنفعالاته . من عيوبه أنه يثور لأتفه الأشياء والإنغماس في الملذات ومُتَع الدنيا.

- أسعد أيامه : يوم الخميس (يوم المشتري).

- أسعد ألوانه : البنفسجي .

- أسعد أحجاره الكريمة : الفيروز.

- أسعد زواج له : ما كان من مواليد برج الحمل والأسد في الدرجة الأولى ومواليد برج الجوزاء والميزان والدلو في الدرجة الثانية.