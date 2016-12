ما هي آليات تطبيق الكوتا النسائية في الأنظمة الانتخابية المقترحة؟

أكثر من ثماني سنوات انقضت على المماطلة الممنهجة التي تمارسها السلطة "الخشبية" في مسألة إقرار قانون انتخاب جديد، فضلا عن إقرار تمديدين للمجلس النيابي خلافًا للدستور وإرادة الشعب. واليوم بعد إجراء الإنتخابات البلدية، وبعد إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، وتكليف رئيسٍ بتشكيل حكومة العهد الجديد... سؤالٌ يطرح نفسه في ظل أرقام مخجلة تقول إن لبنان يحتل المرتبة الـ143 من بين 144 دولة في العالم بمشاركة النساء في البرلمان، حسب دراسة (المنتدى الاقتصادي العالمي 2016)، إذ تمثل نسبة مشاركة النساء في البرلمان اللبناني الحالي 3 في المئة و 4 في المئة في مجلس الوزراء. أين النساء من تشكيل الحكومة الجديدة، من الانتخابات النيابية المقبلة، ومن قانون الانتخاب الموعود... وأين المرأة في كل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية التي يشوبها التشوه الذكوري المفتعل منذ سنوات.



أثبتت التجارب في الدول العربية والعالمية (حتى الديمقراطية) أن النساء لم يستطعن الوصول إلى البرلمان من دون اعتماد تدابير خاصة، ومنها نظام الكوتا النسائية، والذي هو تمييز إيجابي ضروري هدفه تسريع مشاركة المرأة في الحياة السياسية بشكل فعال وإعادة التوازن المفقود من خلال إزالة العوائق التي تمنع وصولهن. ويشهد العالم تصاعداً في تأييده نظام "الكوتا النسائية"، كمدخل لتذليل العقبات أمام التمثيل النيابي للمرأة ولو لفترة زمنية محدودة، حتى يصبح وجود المرأة في البرلمان أمراً واقعاً يتقبله المجتمع وتقبل به الطبقة الحاكمة.



مبادرة وطنية

في تفاصيل التعرف على الكوتا النسائية وآليات تطبيقها في مختلف الأنظمة الانتخابية المقترحة في لبنان، نجد المبادرة الوطنية من أجل الكوتا التي أطلقها تجمع "نساء في البرلمان" في إطار عمله على تعزيز دور المرأة والمطالبة بتشريع حقوقها في القوانين والمراسيم الإجرائية، في كافة المجالات والميادين.

وتشمل المبادرة عرضاً يطرح ثلاثة نماذج رئيسية لشكل الأنظمة الانتخابية، ويقترح مقابل كل منها شكل الكوتا الذي سيساهم فعلا في تحقيق المشاركة السياسية للمرأة من دون انتهاك مبادئ جوهرية في المنظومة الديمقراطية أو تعريض مبدأ عدالة التمثيل للتشويه.وتم العمل على نماذج الأنظمة الانتخابية التي حصل حولها في الفترة الأخيرة نقاش سياسي جدّي في لبنان وهي "النظام النسبي ، النظام المختلط، والنظام الأكثري المطبّق حالياً في لبنان". ويقارب العرض موضوع الكوتا وتقسيم الدوائر وتوزع المقاعد بواقعية شديدة تنطلق من التركيبة المجتمعية ومن النظام السياسي في لبنان. مع الإشارة إلى أنه كان بإمكان التجمع اقتراح وسائل أخرى مثل "the best runner up" التي يستبدل فيها الرجل الفائز بأولى النساء الخاسرات وذلك حتى ملء المقاعد المخصصة للنساء، إلا أن إدراك التجمع لطبيعة النظام الانتخابي والنظام الطائفي حال دون التقدم بمثل هكذا اقتراح.



الأشكال المقترحة

وفي الأشكال المقترحة للكوتا وفق الأنظمة الانتخابية المختلفة، نرى: إذا كان النظام الانتخابي نسبيًا والدوائر كبرى أو وسطى، وطريقة الترشح عبر لوائح مغلقة يمكن أن يكون شكل الكوتا الذي سيساهم في تحقيق المشاركة الفعلية للمرأة بنسبة 30 في المئة في الترشح مع ترتيب مسبق (رجل / امرأة) مهما كان عدد المقاعد في الدائرة. وإذا كان النظام الانتخابي نسبي والدوائر أيضا كبرى ووسطى ولكن طريقة الترشيح عبر لوائح مفتوحة، يمكن أن يكون شكل الكوتا بنسبة 30 في المئة في الترشح مهما كان عدد المقاعد في الدائرة ويُحتسب الصوت التفضيلي للمرأة بقيمة صوتين. أما إذا كان النظام الانتخابي هو النظام المختلط والدوائر كبرى أو وسطى على النظام النسبي وطريقة الترشح عبر لوائح مغلقة يمكن أن يكون شكل الكوتا بنسبة 30 في المئة في الترشح مع ترتيب مسبق (رجل / امرأة)، وعلى الدوائر نفسها في حال كانت طريقة الترشح عبر لوائح مفتوحة صوت تفضيلي (سواء واحد أو اثنين)، يمكن أن يكون شكل الكوتا بنسبة 30 في المئة في الترشح، ويُحتسب الصوت التفضيلي للمرأة بقيمة صوتين. وعلى القانون المختلط نفسه في حال كانت الدوائر صغرى على النظام الأكثري وطريقة الترشح ترشح فردي، يمكن أن يكون شكل الكوتا بحجز 30 في المئة من المقاعد على النظام الأكثري للنساء توزع على الدوائر. وفي حال كان النظام الانتخابي أكثريًا (نظام الكتلة) والدائرة صغرى (قضاء) والترشح فرديًا، يمكن لشكل الكوتا أن يكون بحجز 30 في المئة من مقاعد المجلس النيابي للنساء، توزع على الأقضية.



المعايير المعتمدة

أما المعايير المعتمدة في توزيع المقاعد وفق القانون المختلط المقدم من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، فهي: في حال وجود مقعد واحد على النظام الأكثري في الدائرة لطائفة معينة ولكن يوجد لنفس هذه الطائفة مقعد على النظام النسبي في نفس الدائرة ، فيُصار عندها إلى حجز هذا المقعد للمرشحات النساء، مثلا مقعد الروم الأرثوذكس في المتن. وفي حال وجود من 2 إلى 3 مقاعد على النظام الأكثري لطائفة معينة في الدائرة، يحجز مقعد واحد للنساء، مثلا يوجد في دائرة بعلبك الهرمل 3 مقاعد للشيعة ، فيُصار عندها إلى حجز مقعد واحد للمرشحات النساء.

ومن المعايير المقترحة في توزيع المقاعد المخصصة للنساء على النظام الأكثري وفق القانون المختلط المقدّم من قبل القوات اللبنانية – تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي: في حال وجود 2 إلى 3 مقاعد على النظام الأكثري لطائفة معينة في الدائرة، يحجز مقعد واحد للنساء، مثلاً يوجد في دائرة بعلبك – الهرمل 3 مقاعد للشيعة ، فيُصار عندها إلى حجز مقعد واحد للمرشحات النساء.

وفي حال وجود مقعد واحد على النظام الأكثري في الدائرة لطائفة معينة ولكن يوجد لنفس هذه الطائفة مقعد على النظام النسبي في نفس الدائرة، فيُصار عندها إلى حجز هذا المقعد للمرشحات النساء، مثلا مقعد الروم الكاثوليك في زحلة.

أما المعايير المقترحة لحجز المقاعد المخصصة للنساء وفق قانون 25 /2008 في حال وجود 1 الى 3 مقاعد لطائفة معينة في الدائرة: يحجز مقعد واحد للنساء مثلاً: يوجد في دائرة بعبدا 3 مقاعد للموارنة، فيُصار عندها إلى حجز مقعد واحد للمرشحات النساء. وفي حال وجود أكثر من 3 مقاعد لطائفة معينة في الدائرة، يتم حجز مقعدين للنساء، مثلا يوجد في دائرة صور 4 مقاعد للشيعة، فيُصار عندها إلى حجز مقعدين للمرشحات النساء. وفي حال وجود مقعد واحد لطائفة معينة في الدائرة وبهدف تحقيق التوزيع النسبي بين الطوائف، يصار إلى اختيار المقعد المحدد لهذه الطائفة في الدائرة التي فيها أكبر عدد من المقاعد، مثلا مقعد الروم الكاثوليك في دائرة بعلبك- الهرمل، مقعد الروم الأرثوذكس في دائرة بيروت الثالثة.



إجراءات موقتة

ويتخلل الدليل إجراءات أخرى كفيلة بتعزيز تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة (إجراءات موقتة ومرحلية)، مثل: تعيين السلطات المختصة (وزارة الداخلية أو الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات) مرجع أساسي يتولى التعاطي بشؤون المرأة. كوتا 30 في المئة من النساء في الهيئات المعنية بإدارة الانتخابات (هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية، لجان القيد، هيئة قلم الاقتراع). إزالة العائق المادي من أمام النساء من الترشح (الإعفاء من رسم الترشح للانتخابات). إعطاء النساء المرشحات مساحة إعلامية أكبر من المنصوص عليها في قانون الانتخاب. العمل على تشجيع الموظفات على التقدم بطلب المشاركة في هيئة قلم الاقتراع، مع إزالة جميع الصعوبات (الإدارية، اللوجستية) التي تحول دون ذلك. وتنظم حملات توعية من قبل السلطات المختصة تهدف إلى تشجيع النساء على الترشح والاقتراع.



نية جدية

إذاً، أشكال عديدة يمكن أخذها في الاعتبار لتطبيق الكوتا النسائية في مختلف الأنظمة الانتخابية سواء الحالية أم البديلة المقترحة، ولكن تبقى العبرة في التطبيق الذي يحتاج لا محالة إلى نية جدية من قبل دولة لم تأخذ من التأنيث إلا تاءه...!