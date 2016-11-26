هل يمهّد توقيف امون لكشف مصير العسكريين؟



عملية استباقية نوعية نفذتها امس قوة خاصة من الجيش اللبناني، بانتقالها من استراتيجية الدفاع الى الهجوم، باسلوب خاطف في منطقة وادي الارانب في عرسال، تمكنت اثرها من توقيف الارهابي أحمد يوسف أمون، وهو أمير "داعش" في عرسال. توقيف يفتح باب الفرضيات الامنية المتشعبة على رسائل عدة، واهمها صلة امون بمصير العسكريين المخطوفين.



لم تكن العملية الامنية التي نفذها الجيش اللبناني بالامس في عرسال، تكتيكا عسكريا حصل عن طريق المصادفة. ولم يكن انتقال قوة خاصة من مديرية المخابرات بمؤازرة وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة من حال الدفاع الى الهجوم، سوى دليل على اهمية العملية الخاطفة التي أدت الى أسر 11 عنصراً من الارهابيين بعد اقتحام المركز، وتوقيف الارهابي أمون الذي أُصيب بجروح بليغة، فيما لم يُسجل وقوع اي اصابات في صفوف عناصر الجيش، الذين صادروا كميات من الاسلحة والذخائر والاحزمة الناسفة.

وفي معلومات امنية خاصة، فانّ الجيش يربط العملية الامنية بمصير العسكريين المخطوفين، عازية السبب وراء توقيف امون وبقائه على قيد الحياة هو من أجل الحصول على معلومات يملكها الارهابي بشكل مؤكد عن العسكريين، وخصوصاً لجهة ما اذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة، والجهة التي تم نقل العسكريين اليها. ومن المفترض ان تكون في جعبة الرجل الكثير من المعلومات المهمة التي يمكن أن توصل الى أكثر من مجرد خيوط لحقيقة مصير المخطوفين، وهو يملك سجلا حافلا بتاريخ ارهابي يجعله رقماً صعباً لدى تنظيم "داعش".

وأمون هو أحد أمراء تنظيم "داعش"، مُلقب "بالشيخ" ويقود مجموعة امنية عسكرية، ومطلوب في عدة اعمال ارهابية من بينها تجهيز سيارات مفخخة وتفجيرها في مناطق مختلفة، اضافة الى مشاركته في زرع عبوات أدت الى مقتل عسكريين ومدنيين وخطف آخرين. ويُعرف بانّ امون كان يرمي رمّانات يدوية على دوريات للجيش ووضع عبوات استهدفت الجيش وأدت الى استشهاد عسكريين. وفي عرسال، كان على رأس المجموعة التي استهدفت الجيش أكثر من مرة، اضافة الى اقتحام مبنى قوى الامن الداخلي واحتجاز واستشهاد عسكريين في العام 2014. وفي سجله الارهابي الحافل ايضاً، قاد مجموعة اطلاق صواريخ من عرسال باتجاه البقاع الشمالي وبلدتي حربتا والبزالية، ومنفذ الاعتداء على الجيش في الحادثة التي أدت الى استشهاد الرائد بيار بشعلاني والرقيب اول زهرمان في العام 2013. وفي بيان الجيش، ذُكر انّه كان يخطط في الآونة الاخيرة لارسال سيارات مفخخة الى الداخل اللبناني لتنفيذ تفجيرات ارهابية.

وكان الجيش قد اشتبك مع عناصر التنظيم بمختلف انواع الاسلحة، بحسب البيان الصادر عنه في منطقة وادي الارانب الجردية، والتي تمثل جغرافياً النقطة الاقرب الى ناحية عرسال، وخصوصاً انّ الارهابيين لم يزالوا يتواجدون في ما يُسمى بالفجوة او المنخفض خارج الحدود اللبنانية، ويقومون بالتنقل فيها بشكل مستمر لتأمين حاجاتهم وامداداتهم اللوجستية. وسجلت الساعات الاولى بعد وقوع الاشتباك رصد حالات فرار باتجاه اعلى الجرود، ما يعني ووفق القراءة الاستراتيجية انّ الجرود ستكون امام عملية تغيير نوعية في تموضع الارهابيين فيها، وخصوصاً مع اشتداد صقيع فصل الشتاء، الذي سيصعّب عليهم مهمة تأمين الامدادات الخاصة فيهم. يأتي ذلك من دون التخوف من امكانية التسلل الى داخل عرسال بأعداد كبيرة، لاعتبارات عدة اهمها، انّ الجيش يؤدي مهامه على اكمل وجه في تلك البقعة الجغرافية وبالامكانيات المتوفرة لديه.

الى ذلك، فانّ العملية التي نفذها الجيش تؤكد مرة جديدة ضرورة التثبت بالمؤسسة العسكرية ضمانة وحيدة لاستقرار لبنان، مع ما يتصل بضرورة التوجه الى مفاوضات سريعة من أجل معرفة مصير العسكريين المختطفين لدى "داعش"، ما يعني الذهاب بتأكيد تقاطع المعلومات عن السبب من وراء تنفيذ عملية الجيش في وادي الارانب بالامس، وذلك من أجل التوصل الى الرأس المدبّر الذي بامكانه كر سبحة الحقيقة وراء توقيفه. والموقوفون الذين أُلقي القبض عليهم هم: عصام صديق، عبدالرحمن الغاوي، محمد الغاوي، حسام العكلة، عكرمة عيوش، تهامة عيوش، عدنان فاضل، عبداللطيف صديق، محمد امون، احمد يوسف امون وعلي امون. وقد نُقل امون الى احدى المستشفيات للمعالجة في طوافة للجيش اللبناني.