الفساد والبيروقراطية أبرز العوائق التي تواجه البلديات

تعاني بلديات لبنان من مشاكل لا تعد ولا تحصى منها "ضعف المؤسسة البلدية بشكل عام، لجهة عدم جهوزية البلديات والاتحادات للامركزية الادارية، وعدم وجود مركز للموارد لمدّ البلديات بالمعلومات والإحصاءات، وعدم وجود مركز تدريب للمنتخب وللموظف البلدي أو حتى للشرطي البلدي، ونقص الجهاز البشري وضعفه لدى البلديات وتعقيدات التوظيف وضعف المحفزات والرواتب، وضعف الموارد المالية بشكل عام"، بالاضافة الى تحول البلدية الى ساعي بريد لا ادارة مستقلة بحسب العديد من رؤساء البلديات



لعرض هذه المشاكل وغيرها من الامور التي تهم البلديات شارك أكثر من 100 من رؤساء وأعضاء اتحادات البلديات والمجالس البلدية في لقاء حواريّ هو الرابع ينظمه "ملتقى التأثير المدني" ضمن مبادرته التي تهدف إلى رسم صورة متكاملة عن طموحات المجتمع المدنيّ اللبنانيّ على كل المستويات.

وأجاب المتحدثون في كلماتهم عن ثلاثة أسئلة: ما هي المشاكل التي يعانيها لبنان إنطلاقا من مشاكل العمل البلدي ومعوّقاته، وما هي الحلول والأوليات الإصلاحية التي تساهم في تفعيله وتطويره، وأخيرا ما هي آليات التحركّ المشتركة التي ينبغي اعتمادها لتحقيق ذلك.

المتحدثون داخل اللقاء الحواري اشادوا بانجازات البلديات الذاتية، وعن المشاريع التي تحتاج الى الاموال من قبل الدولة واعطاء الفرص للبلدية والدمج مع القطاع الخاص، حيث قال العديد من رؤساء البلديات لو ان المشاريع قد تسلمتها البلدية لما انجز اي مشروع لولا الدمج مع القطاع الخاص، بينما اعتبر البعض ان من انجازاته هي انشاء صفحة على الفيس بوك للتواصل مع الناس! بينما في باقي الدول البلدية تعتبر من السلطات الاولى وتدفع لها ميزانيات ضخمة، اما في لبنان فقد يلغى مشروع أعد لأشهر بتوقيع من موظف.

اللقاء استهل بكلمة لعضو مجلس أمناء وادارة "ملتقى التأثير المدني" المهندس إيلي جبرايل الذي شدد على أن أهميّة اللقاء الحواري للبلديّات "مضاعفة لأنها تترافق مع عودة الحياة إلى الدولة ومؤسساتها، ومع عهد رئاسي جديد آت بزخم إرادة وطنية جامعة للخروج من المسار الإنهياريّ، وإطلاق مسيرة الإستقرار والإزدهار والتنمية". وأضاف: "لأنّ العمل البلديّ ركن أساسيّ في عملية التنمية، ولأنّ اللامركزية الإدارية أحد العناوين الرئيسية لهذا العهد الواعد، نأمل في أن تكون كلمتنا مسموعة أكثر من أيّ وقت مضى".

وأوضح جبرايل أنّ "أهميّة هذا اللقاء تتمثل في أنه يندرج في إطار مبادرة أوسع، تهدف إلى رسم صورة متكاملة عن طموحات المجتمع المدنيّ اللبنانيّ على كل المستويات". وشرح أن اللقاء هو حلقة رابعة من سلسلة اللقاءات الحوارية التي يقيمها "ملتقى التأثير المدني" ضمن مبادرته الوطنية، حيث ضمّ اللقاء الأول 40 مجموعة وهيئة من المجتمع المدنيّ، فيما خصص الثاني للفاعليات الاقتصادية، وجمع الثالث نقابات المهن الحرّة". وقال إنّ "هذه المبادرة تهدف إلى إطلاق ديناميّة تواصل بين كلّ قطاعات المجتمع المدنيّ وقواه الحيّة وكفاياته العلميّة والفكرية والنقابية والشبابية،التي تشكّل أساسا لتكوين مجموعة ضغط تساهم بفعالية في رسم مستقبل لبنان، وفي بلورة السّياسات العامّة التشغيلية والإقتصادية والإجتماعية".

ثم القى ممثل منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في لبنان ومدير المكتب التّقني للبلديّات اللّبنانيّة بشير عضيمي كلمة قال فيها إن "البلدية تشكل اليوم الاطار الاساسي لارساء مفاهيم التنمية المحلية ومفاعيلها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها عبر العمل على تنمية القدرات والموارد البشرية وهي بهذا المفهوم، تتخطى الدور التقليدي". وشدد على أن "اللامركزية ليست رفاهية أو اقتراحاً، بل حاجة ومطلبًا معلنًا من مبادئ الأمم المتحدة التي تحث الدول الاعضاء على اعتمادها كل حسب أوضاعها واحتياجاتها، كما انها مبدأ من مبادئ منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بالعمل على تطبيق اللامركزية".



غياب الرؤية البلدية

كذلك أشار إلى "غياب الرؤية البلدية لدى الدولة، لجهة غياب برنامج وطني خاص للبلديات، وغياب الدولة عن بعض المناطق في ظل مركزية شديدة وضعف قدرات المراكز اللاحصرية، وحصر العلاقة مع البلديات بالرقابة وعدم تمكين البلديات والاتحادات من تنمية هذه المناطق من خلال تطوير وتفعيل اللامركزية، وعدم إحترام الدولة للمهل في توزيع العائدات المالية وعدم ملاءمة قانون العائدات والرسوم للواقع الاقتصادي". وتحدث عن "عيوب أساسية في قانون البلديات، منها أن المقيم لا يصوّت، وعدم الإنتخاب المباشر لرؤساء البلديات من قبل المواطنين، وإعادة طرح الثقة بالرئيس بعد 3 سنوات".

رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني رأى في الحراك المدني الذي شهده لبنان العام الفائت "تجربة تستحق التوقف عندها للتعلّم من أخطائها والبناء على إيجابياتها". وإذ كرر استعداد البلدية "للتجاوب مع المبادرات البنّاءة التي يطرحها المجتمع المدني"، قال: "بدأنا فعلاً في معالجة عدد من المشاكل، حيثُ كان لنا دور واضح في وقف مشاهد تراكم النفايات مجدداً في العاصمة بيروت بعد أزمة شركة سوكلين مع عمالها، ونُطلق اليوم في هذا المجال مُناقصة واضحة وشفّافة لكنس وجمع النفايات وفق معايير عالميّة تعتمد وتُشجع المواطن على فرز النفايات من المصدر، على أن تَليها خطّة أخرى للمعالجة نُعلن عنها فور اكتمال الشروط الصحيّة والبيئية، كما أننا باشرنا بخطوات واضحة في تأهيل الطرقات والبنى التحتيّة والمساحات العامة والإنارة، وعلى المستوى الصحي أيضاً، وسيكون للمجلس البلدي قريباً مؤتمر صحافي يُعلن فيه كل الخطوات التي تمّت وتلك المنوي تنفيذها في مختلف المجالات".

أما رئيس اتحاد بلديات صيدا – الزهراني المهندس محمد السعودي، فلاحظ أن "أهم المشاكل التي يعانيها لبنان هي الكهرباء وتليها النفايات". وذكّر بأن "صيدا كانت تعاني مشكلة كبيرة هي النفايات إذ كان فيها جبل للنفايات تراكم على مدى 30 سنة وبلغ ارتفاعه 58 متراً". وأشار إلى أن "المدينة تمكنت من حلّ المشكلة، من خلال وقف رمي النفايات في الجبل، وإقامة معمل لمعالجة النفايات". وتم تقديم شرح لطبيعة عمل المعمل. وأشار إلى أن بلدية صيدا "تدرس معالجة مسألة الكهرباء على غرار البلديات الكبرى الأخرى في لبنان".



الاستقلال المالي والإداري

ثم تحدث رئيس بلديّة الجديدة – البوشريّة-السدّ أنطوان جبارة، فذكّر بأن "المادة الأولى من قانون البلديات تنص على أنّ البلديّة تتمتّع بالاستقلال المالي والإداري"، وقال:"بدأنا نفتش عن الاستقلال الإداري فلم نجده وعن الاستقلال المالي أيضاً لم نجده". ولاحظ أن نصوصاً وتعاميم من خارج قانون البلديات دخلت على هذا القانون وأخذت من رئيس البلديّة صلاحيّاته فأصبح في نهاية المطاف على غرار معقّب المعاملات يلاحق مشاريعه من دائرة إلى أخرى بدلاً من أن تكون البلدية من يقرّر وينفّذ".

وأضاف: "باستثناء طرابلس وبيروت حيث ثمة مكاتب فنيّة هندسية، تخضع بقية البلديات للمكتب الفني للتنظيم المدني أو في اتحاد البلديّات وهذا أدى إلى أنّ أيّ مشروع يدرس يستغرق نحو شهرين". وشدد على ضرورة "أن تطبق البلديات قانونها". وأضاف: "على الدولة أن تخفّف قليلاً من الإجراءات الإداريّة القاسية على البلديّات والتي تعرقل عمل البلديات". وأضاف: "البلديات مستقلّة وهي نواة للامركزيّة، ونحن لسنا سعاة بريد، فموظف صغير في الدولة يمكن أن يرمي 5 أو 6 أشهر من الأعمال بشطبة قلم". وختم قائلاً: "نأمل في إزالة كل العراقيل التي توضع أمام البلديّات حتى تصبح فعلاً سلطات فاعلة وأن تكون حقيقة جزء أساسي من نهضة الوطن".



أما رئيس اتحاد بلديات منطقة جزين خليل حرفوش ، فلفت إلى "تأسيس لجنة من 8 رؤساء بلديات صاغت أفكارها ضمن خطة واضحة المعالم عبر الاستعانة بشركة استشارية وضعت دراسة تحليليّة لكل قطاع تضيء على المشاكل التي تواجه المنطقة كالجيولوجيا والتربة وتوزيع السكّان والغابات والينابيع والمياه".

وأضاف: "درسنا 9 قطاعات هي البنى التحتيّة والثقافة والصحّة والتنمية الاجتماعية والسياحة والزراعة والتخطيط المدني والبيئة والصناعات الخفيفة، وانطلقنا من دراسات موجودة أهمها المخطط التوجيهي العام للأراضي اللبنانيّة وجمعنا كل الدراسات الموجودة في الوزارات كي نضع دراستنا وبالنتيجة وضعنا كتابًا، وانطلقنا من أهم فكرة هي الحفاظ على الأرض وبناء المستقبل".

وعرض حرفوش لعدد من المشاريع كتأهيل بعض المعالم السياحيّة وبعضها تضمّن الشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع "بيت الغابة" في بكاسين الذي يهدف إلى استقطاب السيّاح الذين يقدّرون الطبيعة والتراث.

وعلى المستوى الزراعي تناول حرفوش كيفيّة توجيه المزارعين كي لا يزرعوا غرسات ليس لها تصريف في السوق فكان القرار بجمع المزارعين في تعاونيات كـ"الجمعيّة التعاونيّة لمزارعي الزيتون في منطقة جزّين"، ودعمها وتعمل مع شركات خاصة وهو مثل أيضاً على الشراكة مع القطاع الخاص، وهذه الشركة تشتري كل المحاصيل من المزارعين من زيتون وصنوبر وتتولّى تحضيره وتصريفه.

المشاكل التي تحدث عنها رؤساء البلديات كانت صرخة من قبلهم لما تعانيه تلك البلديات من صعوبات في التقدم او حتى تسير امور الناس، فلا مستحقات مالية ولا تخطيط ولا بوادر لحل ابسط الامور البلدية.