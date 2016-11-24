ديجينيريس تتسلم ميدالية الحرية وتبكي!

كانت إيلين ديجينيريس آخر من تسلموا ميدالية الحرية من يدي باراك أوباما قبل يومين، ولم يسعها إخفاء تأثيرها وحبس دموعها، خصوصاً وأن أوباما أثنى على مقدّمة البرامج وعلى الشجاعة التي تحلّت بها عندما أعلنت أمام الجميع عن مثليتها. يذكر أن كلا من توم هانكس وبيل وميليندا غايتس وديانا روس كوفئوا أيضاً خلال الحدث، إضافة الى روبرت دنيرو الذي لم يتردد في مواساة ديجينيريس المتأثرة.