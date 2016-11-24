"يلاّ عقبالكُن شباب"... خيانة حب وكذب

بعد أقل من سنتين على صدور الجزء الاول من الكوميديا الاجتماعية "يلا عقبالكن"، تبدأ صالات السينما المحلية اليوم بعرض الجزء الثاني منه بعنوان "يلاّ عقبالكُن شباب". تعود نبال عرقجي لكتابة السيناريو وإنتاج الفيلم ولكن الاخراج هذه المرة تولاه شادي حنّا.



مرة جديدة، يجمع الفيلم نخبة من الممثلين، بعضهم كان في الجزء الاول منه والبعض الآخر جديد. يتناول الفيلم مجدداً مسألة العلاقات العاطفية وصعوبتها، ولكن هذه المرة من خلال قصص أربعة شبّان، اثنان متزوّجان والآخران عازبان. بعضهم من يبحث من دون جدوى عن علاقة جدية، وبعضهم عالق في علاقة مدمرة أو غير كافية. أما الممثلون فهم بديع أبو شقرا وطلال الجردي وفؤاد يمّين ودوري السمراني وندى أبو فرحات ودارين حمزة وجوليا قصّار وعرقجي نفسها ومروى خليل، مع إطلالة خاصة لكلّ من غسّان الرحباني، صاحب موسيقى الفيلم، ومي سحّاب وسينتيا خليفة وبولين حدّاد.

ويقول مخرج الفيلم شادي حنّا الذي يخوض تجربته الإخراجية الثانية في السينما: "حرصت على ألا يكون ثمّة حكم مسبق وشخصي على أيّ من الشخصيّات. لا أوحي أن الشاب الذي يخون صديقته سيئ، بل أترك الشخصيّة على ما هي عليه وعلى طبيعتها وفي حجمها. فعندما نشاهد الشخصيّة كما هي من دون أحكام مسبقة بشأنها يمكننا عندها رؤية أبعادها وعمقها وحقيقتها، وعندها يستطيع كل شخص أنْ يراها كما يريد".

ويشرح أنّ المعالجة "ليست كوميدية بالكامل، ولا هي تراجيدية كذلك، إنّما مزيج من الحياة اليوميّة بكل حالاتها".

أما منتجة "يلا عقبالكن شباب" وكاتبة السيناريو نبال عرقجي فتقول إن الفيلم طريف اكثر من "يلا عقبالكن"، موضحةً أنه "حافل بالمواقف الكوميدية". وتروي أن فكرة الجزء الثاني لـ"يلاّ عقبالكن" جاءت "من الجمهور الذي شاهد الجزء الاول" . وتقول في هذا الصدد: "شعر الجمهور بأن الفيلم الأول يتناول الموضوع من منظور النساء، وتمنّى كثر فيلماً آخر من وجهة نظر الرجال، والرجال خصوصاً طالبوني بجزء ثان مخصص لهم. ووجدت انها فكرة ظريفة".

من وجهة نظر نقدية، وعلى الرغم من اعتماده على قصص من الواقع وممثلين جيدين، يقع الفيلم مجدداً في سطحية معالجة علاقات أكثر تعقيداً. صحيح أنه لا يعطي حكماً مسبقاً على الشخصيات، الا أن طريقة التعامل معها تحتاج الى المزيد من العمق. بعض المواقف طريف، ولكن الجانب التجاري الخفيف يطغى على العمل الذي يطمح لأن يرينا أكثر وأن يشير الى العقد والمشاكل التي تشوب مجتمعنا.

في موازاة عروضه في لبنان، من المقرر أن يبدأ عرض "يلاّ عقبالكن شباب" في الأردن وفي الإمارات العربية المتحدة في 8 كانون الأول المقبل.