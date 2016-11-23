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هكذا ردت أحلام على منتقدي ظهورها بـ"البيجامة" في أراب آيدول
هكذا ردت أحلام على منتقدي ظهورها بـ"البيجامة" في أراب آيدول
هكذا ردت أحلام على منتقدي ظهورها بـ"البيجامة" في أراب آيدول
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الاربعاء 23 نوفمبر 2016 12:06
ردت الفنانة الإماراتية أحلام على منتقديها بسبب إطلالتها في الحلقة الماضية ببرنامج اكتشاف المواهب أراب آيدول، حيث اتهموها بظهورها بالبيجامة، وهو ما جعلها تتعرض للسخرية.
وكعادة أحلام لن تمرر هذه السخرية مرور الكرام، وقررت الرد على منتقديها بطريقتها الخاصة، حيث قامت بكتابة تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها "حر عشان كذا خليتني بالبيجامه بس بعد حلوه بالبيجامه.. ملكه السكتات القلبية مستشفى احلام للامراض القلبيه ما قلت شي جديد طول عمري".
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