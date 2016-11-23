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أسباب انسحاب ناصر القصبي من "Arabs Got Talent"
أسباب انسحاب ناصر القصبي من "Arabs Got Talent"
أسباب انسحاب ناصر القصبي من "Arabs Got Talent"
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الاربعاء 23 نوفمبر 2016 12:05
بعد مشاركته في لجنة تحكيم 4 مواسم من برنامج المواهب "أرابز غوت تالنت"، أعلن الممثل السعودي ناصر القصبي انسحابه من الموسم الجديد، بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان "العاصوف".
هذا الخبر أعلنه القصبي بنفسه من خلال حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، حيث نشر تغريدة قال فيها: " بالفعل أخطر ثلاثي وحشتوني كثير وانسحابي من البرنامج اضطراري بسبب مسلسل العاصوف سأفتقدكم كثيراً"، مرفقة بصورة للإعلامي علي جابر مع الممثل المصري أحمد حلمي والنجمة نجوى كرم.
وأضاف في تغريدة أخرى: " الجميله نجوى الشرير علي الحبيب أحمد أحبكم كثيراً و سأفقدكم أكثر وموسم قادم ونجاح مبهر بطلتكم الرائعه ان شاءالله".
وردّ علي جابر، مدير مجموعة "MBC" على ناصر قائلًا: "وحشتنا كثير يا ناصر، سوف نفتقدك جداً وكل التمنيات بالنجاح والتوفيق بالمسلسل إن شاء الله".
من جهتها، ردّت نجوى على كلام ناصر وعبّرت عن اشتياقها الكبير له وكتبت: "والله فقدنا لك واشتقنا لك أيضا".
يشار الى أن الموسم الجديد من "أرابز غوت تالنت" يتم تصويره حالياً في بيروت، ومازال في مرحلة اختيار المواهب.
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