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صابر الرباعي يحتفل بعيد ميلاد ابنه

صابر الرباعي يحتفل بعيد ميلاد ابنه
صابر الرباعي يحتفل بعيد ميلاد ابنه
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  • الاربعاء 23 نوفمبر 2016 12:04

عايد الفنان التونسي صابر الرباعي ابنه اسلام بمناسبة عيد ميلاده، وشارك متابعيه على انستغرام بصورة تجمعه به، وعلَّق بالقول: "كل السعادة والتفوق والنجاح والعمر المديد أتمناها لك ابني العزيز بمناسبة عيد ميلادك اليوم وَيَا رب أفرح بك وترفعلي راسي”.
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