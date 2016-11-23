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كانيي ويست يثير استهجان جمهوره بهذا التصريح.. ويتعرض للرشق!
كانيي ويست يثير استهجان جمهوره بهذا التصريح.. ويتعرض للرشق!
كانيي ويست يثير استهجان جمهوره بهذا التصريح.. ويتعرض للرشق!
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الاربعاء 23 نوفمبر 2016 11:59
أثار النجم العالمي كانيي ويست Kanye West غضب جمهوره، خلال الحفل الذي أحياه مساء الخميس على مسرح SAP Pavilion بمدينة سان جوزيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما أعلن تأييده للرئيس المنتخب دونالد ترامب Donald Trump.
وفي التفاصيل، أعلن ويست خلال الحفل أنه لم يصوّت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في الثامن من نوفمبر- تشرين الثاني، ثم قال: "لكن لو أدليت بصوتي لمنحته لترامب". وفي تسجيلات فيديو بثها حضور الحفل على تويتر ويوتيوب قال النجم "أحببت أسلوب ترامب."
وصاح كانيي خلال السهرة قائلاً: "شيّد ذلك السياج" في إشارة إلى تعهد ترامب ببناء سياج على الحدود الأمريكية المكسيكية وتشديد إجراءات الهجرة ضد 11 مليون مهاجر غير قانوني داخل الولايات المتحدة.
وأستهجن الكثير من الحضور كلماته وكتب البعض أن أناساً رشقوه "ببعض الأشياء".
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