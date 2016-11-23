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المركز الاول لجمال سكاف في بطولة الاستقلال في الداما

المركز الاول لجمال سكاف في بطولة الاستقلال في الداما
المركز الاول لجمال سكاف في بطولة الاستقلال في الداما
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  • الاربعاء 23 نوفمبر 2016 11:58
نظمت جمعية "رياضيون لأجل لبنان"، لمناسبة عيد الاستقلال، بطولة في لعبة الداما، في قاعة roche dore في مجدليا قضاء زغرتا بمشاركة 32 بطلا باللعبة من مناطق طرابلس، عكار، الضنية، المنية، صيدا، بيروت والجنوب تحت مراقبة سفير الداما الحكم الدولي فادي عمران وحضور حشد من المهتمين بلعبة الداما.

وقد فاز رئيس لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف جمال سكاف بنهائي البطولة بعد فوزه بكافة مراحل الدورة.

وتوج سكاف بالمركز الأول وتسلم كأس بطل لبنان من قبل منظمي الدورة.
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