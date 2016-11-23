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بطولة لبنان في كرة السلة تنطلق الأحد المقبل
بطولة لبنان في كرة السلة تنطلق الأحد المقبل
بطولة لبنان في كرة السلة تنطلق الأحد المقبل
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الاربعاء 23 نوفمبر 2016 11:55
أعلنت الأمانة العامة في الاتحاد اللبناني لكرة السلة، ان بطولة لبنان للدرجة الأولى للرجال لموسم 2016- 2017، ستنطلق الأحد المقبل في 27 تشرين الثاني الجاري، على ان يتم تعميم برنامج المرحلة الأولى من دور الذهاب غدا الأربعاء.
وفي هذا الاطار، أكد رئيس اتحاد كرة السلة المهندس وليد نصار ان البطولة ستنطلق الأحد المقبل "بغض النظر عن موضوع النقل التلفزيوني، وذلك حرصا على مصالح الأندية التي انهت استعداداتها لانطلاق البطولة"، مضيفا انه يتعاطف مع الأندية في هذا الموضوع "وتاريخ 27 تشرين الثاني المقبل هو باكورة بطولة الموسم والتي ستكون واعدة".
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