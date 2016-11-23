الريجي تساهم في إنشاء مركز اجتماعي في بلدة العريضة في عكار

إستقبل رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي في مكتبه في الحدث، وفدا من بلدة العريضة في عكار، وسلمه مساهمة مالية من "الريجي" لإنشاء مركز اجتماعي في البلدة.



وترأس الوفد مختار البلدة السيد علي خالد يرافقه شيخ البلدة خضر عكاري، ووفد من الأهالي، حيث شكر عكاري سقلاوي "مساهمته في إنجاز هذا المشروع"، مشيرا إلى "أهميته الكبرى إذ سيكون مركزا لمختلف نشاطات أبناء البلدة". كذلك شكر مختار البلدة سقلاوي مؤكدا "أن المشروع سوف ينتهي بعد ستة أشهر".



أما سقلاوي فأكد "أن هذه المساهمة ترفع مستوى الحياة في المنطقة"، مشيرا إلى أنها "تندرج ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تسعى ادارة الريجي الى تنفيذه في مناطق الريف".