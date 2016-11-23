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مياه بيروت وجبل لبنان سليمة وخالية من الجراثيم
مياه بيروت وجبل لبنان سليمة وخالية من الجراثيم
مياه بيروت وجبل لبنان سليمة وخالية من الجراثيم
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الاربعاء 23 نوفمبر 2016 11:37
أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان"، في بيان اليوم، أنه بعد اجراء الفحوصات الجرثومية والكيميائية على عينات عدة من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة، وذلك خلال شهري أيلول وتشرين الاول من العام 2016، تبين وفقا لنتائج الفحوصات الجرثومية أن المياه سليمة وخالية من الجراثيم، وكذلك فإن الفحوصات الكيميائية تثبت ان المياه لا تشكل ضررا على الصحة وتدخل في معظمها في إطار الجودة والنوعية للمياه الصالحة للشرب المعتمدة عالميا. وهي مرتبطة بطبيعة المواقع الهيدرولوجية وتتأثر بعدم وجود نطاق حماية لمصادر المياه الجوفية في هذه المنطقة.
وفي ما يتعلق بنسب الملوحة والموصلية والعسرة والإجمالية فهي مرتفعة، خصوصا في محطات وخزانات وآبار المشرف، الدامور، الشويفات، الريشاني 1 وإميل الحاج. وتعمد الدوائر المختصة الى معالجة هذا التركيز السلبي وبعض الخصائص الكيمائية الاخرى، حفاظا على الصحة والسلامة العامة.
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